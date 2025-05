Governo do Pará entrega obras e nova estrada para Serra Pelada durante aniversário de Curionópolis

No marco das comemorações pelos 37 anos de emancipação de Curionópolis, celebrados neste sábado (10), o Governo do Pará realizou, nesta sexta-feira (09), uma série de entregas que fortalecem a infraestrutura e os serviços públicos do município, localizado na região sudeste do estado. A agenda, acompanhada pelo governador Helder Barbalho, contemplou áreas como mobilidade, saúde, educação, assistência social e lazer.

Entre os destaques do dia, a população recebeu a nova estrada de acesso à Vila de Serra Pelada, com 31 quilômetros totalmente pavimentados. A via representa um avanço histórico na mobilidade regional e no escoamento da produção, beneficiando diretamente milhares de famílias que dependem da estrada para trabalhar, estudar e acessar serviços básicos. A obra é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Curionópolis, a mineradora Vale e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), como uma das condicionantes ambientais para a operação da mina Serra Leste, localizada no município.

As intervenções na nova estrada incluíram drenagem superficial e profunda, instalação de bueiros, construção de duas pontes com passarelas para pedestres, além da sinalização completa. Mais de 600 trabalhadores atuaram na construção no pico da obra, sendo a maioria moradores da própria região.

O governador Helder Barbalho destacou a importância da entrega para o desenvolvimento integrado do território. “O Estado, com a Prefeitura e a Vale, colocaram como condicionante ambiental a reconstrução da estrada, para que haja a conciliação do desenvolvimento da geração de emprego a partir da mineração, mas integrando as pessoas e levando a comunidade local a ter qualidade de vida e desenvolvimento. Este é um anseio de décadas, de gente que tem o direito de ter uma estrada de qualidade”, afirmou.

Além dessa estrada, o governador também entregou a Av. Brasil, que passou por um processo de reestruturação e urbanização para melhorar o tráfego de veículo e a segurança de pedestres.

A agenda seguiu com outras entregas de equipamentos públicos em diversas áreas, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Panorama, localizado no bairro Jardim Panorama. Com aproximadamente 929 metros quadrados de área construída, a unidade tem capacidade para atender até 2.500 famílias em situação de vulnerabilidade social. A estrutura conta com diversas salas destinadas às atividades de apoio às famílias, além de uma quadra poliesportiva e uma piscina que reforçam a proposta de bem-estar e convivência comunitária.

A enfermeira Jucilene Souza Silva destacou a importância da entrega para saúde municipal. “É muito gratificante. Recebemos uma unidade nova. Há muito tempo a gente estava nessa espera e estamos muito felizes”.

Também na área da saúde, foi entregue à população o novo posto do Bairro Planalto. A unidade tem 374 metros quadrados de área construída e conta com consultórios médicos, sala de exames, farmácia e demais espaços destinados à atenção básica, ampliando o acesso aos serviços de saúde de forma digna e eficiente.

Já na educação, a Creche Maria Mãe passou a integrar a rede de ensino do município. A unidade atenderá crianças de 8 meses a 5 anos, com capacidade para 188 alunos por turno. Com salas pedagógicas, fraldários e cozinha industrial, a estrutura garante um ambiente seguro, acolhedor e adequado ao desenvolvimento infantil.

Ainda no eixo educacional, a Escola Domingos Martins, localizada no Acampamento Frei Henri, também foi entregue. A escola conta com 801 metros quadrados de área construída e oferta vagas para a educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Neste ano letivo, a instituição possui 150 alunos matriculados e dispõe de salas de aula climatizadas, uma quadra poliesportiva coberta e infraestrutura acessível.

Encerrando a programação de entregas, a comunidade do Acampamento Frei Henri passou a contar com a nova Praça Raimundo Ferreira, que ocupa 3.173 metros quadrados e dispõe de estrutura voltada ao lazer, com playground infantil, área para práticas esportivas e estacionamento.

Para o servidor Jonas Araújo, as entregas são importantes para a população da cidade. “Eu agradeço a prefeita e ao governador como servidor. Eles olharam para o local de trabalho dos servidores e também agradeço pela população, pois estão oferecendo uma estrutura de qualidade para todos”, afirmou.

As entregas foram acompanhadas pela prefeita de Curionópolis, Mariana Chamon, pelo deputado estadual Chamonzinho (Wenderson Chamon), pela primeira-dama Daniela Barbalho e por moradores da região. As ações reforçam o compromisso do Governo do Pará com o desenvolvimento dos municípios do interior, promovendo inclusão, qualidade de vida e acesso efetivo a direitos básicos para a população.