Governo do Pará visita obras consideradas legados da COP30 em Belém

A seis meses da Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém, o Governo do Pará está na contagem regressiva para a conclusão de mais uma obra de saneamento e infraestrutura. O Canal da Cipriano Santos, no bairro da Terra Firme, área periférica da cidade, será entregue no próximo fim de semana e vai beneficiar cerca de 300 mil pessoas. Nesta quinta-feira (15), a vice-governadora Hana Ghassan visitou a obra e certificou que os trabalhos estão na fase final de acabamento, pintura, reparo de guarda corpo e assentamento de piso tátil. As ruas no entorno do canal já foram asfaltadas.

"Esta é uma obra muito importante de macrodrenagem, tratamento de água e esgoto, pavimentação de vias e sinalização, que vai reduzir os alagamentos. Agora, os proprietários têm seu imóvel valorizado. Isto melhora a qualidade de vida da população de toda essa área. Esse é o nosso objetivo, trabalhar para que pessoas tenham acesso a serviços essenciais", destacou a Hana Ghassan, que também preside o Comitê Estadual da COP30. "Esse é um legado da COP, uma obra feita pela parceria entre Governo do Estado e Governo Federal, por meio do Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES). É importante essa união para a gente continuar avançando em prol da população", completou.

Este será o terceiro canal entregue pelo Governo do Pará este ano. O Estado já entregou os canais da Timbó e da Gentil, que também são legados da COP30 na capital paraense.

VEJA MAIS



O Canal da Cipriano Santos faz parte do projeto de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, que beneficia moradores da Terra Firme, Guamá, Canudos e Marco. A obra, que é realizada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), incluiu a retificação de 1.114 metros do canal, saneamento com novas redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, aterramento de quintais no entorno, quatro pontes e sete passarelas.

O aposentado William Meireles, de 64 anos, não esconde a felicidade de caminhar pelas ruas pavimentadas ao lado do canal. "Andar por aqui, antes da obra, só se fosse com a água na altura do joelho e, às vezes, na altura da cintura. Parecia um rio", comparou. "Com o avanço das obras, esta área aqui não tem mais enchido", afirmou.

A moradora Aline Gisele Santos, 27 anos, cresceu convivendo com os alagamentos no entorno do canal da Cipriano Santos. "Cheguei a pedir para a gente se mudar, ir embora daqui", lembrou. "Agora não precisamos mais nos mudar. A nossa casa está mais valorizada, estamos tendo algo que não tínhamos que era morar com dignidade ", prosseguiu.

Nova Tamandaré está com 75% da obra concluída

Nesta quinta-feira (15), a vice-governadora Hana Ghassan também visitou as obras da Nova Tamandaré. Ela percorreu a Quadra I, onde os tapumes já foram retirados e a população já pode observar como ficará o espaço. A obra inclui serviços de saneamento, esgotamento sanitário, urbanização, paisagismo e recuperação do canal. É mais um investimento em qualidade de vida, melhoria da mobilidade urbana e lazer que vai ficar para além da COP 30. No total, 420 pessoas trabalham na obra.

Estão sendo plantadas árvores na Quadra I da Nova Tamandaré, que contará também com espaços verdes que funcionam como esponjas, absorvendo parte da água da chuva antes que ela escoe para o sistema de drenagem, reduzindo o risco de alagamentos. A Quadra I tem 137 metros de extensão e conta com três áreas de contemplação, mesas com jogos de tabuleiro com bancos em madeira, lixeiras, paraciclos, ciclovia e calçadas acessíveis.

O projeto resgata a importância da Avenida Tamandaré para a população. Para isso, o Governo do Pará está construindo espaços de convivência, como quiosques, áreas contemplativas e para eventos, ciclovias, playground, espaço pet e academia ao ar livre. Os serviços englobam a urbanização da Praça Onze de Junho e a construção da Praça do Terminal, que se integrará ao Novo Terminal Hidroviário da Tamandaré.

O Parque Linear Tamandaré será implantado ao longo do canal da Avenida Almirante Tamandaré. O projeto engloba parte do centro histórico da capital paraense e importantes equipamentos públicos, como o Parque Zoobotânico Mangal das Garças.

O saneamento da Bacia da Tamandaré é executado pelo Governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). O trabalho inclui rede coletora de esgoto, assentamento de poços de visita, execução de ramais domiciliares, demolição e recomposição de pavimento asfáltico, além da construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto, Estação Elevatória de Esgoto e Estação Elevatória de Águas Pluviais.

A obra da Nova Tamandaré tem cerca de 1,4 quilômetro de extensão. Na área, serão executados 2,5 quilômetros de pavimentação asfáltica, recuperação do canal, drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo, urbanização, instalação de passarelas e o trecho recebeu cinco novas comportas que controlam o fluxo das marés no local.