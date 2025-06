Governo do Pará realiza Aula Magna e inicia formação de mais de 1.100 novos militares

O Governo do Pará realizou, nesta quarta-feira (4), a Aula Magna dos cursos de formação de oficiais (CFO) e de praças (CFP), dando início à preparação de 1.113 novos integrantes das forças de segurança do Estado. A cerimônia, realizada pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, marca o compromisso do governo com a valorização da segurança pública.

Durante o evento, o governador Helder Barbalho destacou a importância da ampliação do efetivo para o fortalecimento da segurança no Estado.

“Esse é um momento importante de iniciar o curso para a ampliação do efetivo da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros. Com estas turmas, nós chegamos a 10 mil novos servidores da segurança pública no Estado. Gente preparada, qualificada para servir e proteger. Que, neste momento de qualificação, estejam prontos para, nas ruas, proteger vidas e cuidar da população. É a Polícia Militar do Pará e o Corpo de Bombeiros avançando para bem servir e proteger a sociedade”, afirmou o governador.

A vice-governadora Hana Ghassan, parabenizou todos os alunos e familiares e destacou a importância dos novos policiais para o Estado. “É um marco, graças a uma gestão responsável que preza pelo equilíbrio fiscal das contas públicas e pelo fortalecimento do Estado. Hoje é um marco nesta data, é a concretização de um compromisso firme e inegociável com a segurança da população. Para eles, que compreendem não apenas o desenvolvimento com equipamentos, mas principalmente com pessoas. Sem segurança, não há paz. Sem segurança, não há proteção, não há justiça".

Já o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, enfatizou o investimento na formação e a responsabilidade dos alunos durante o processo, que coincide com um evento de importância internacional.

"Dos mais de R$ 11 milhões investidos, R$ 8,9 milhões foram destinados ao Curso de Formação de Praças. Agora, a missão de cada aluno é se dedicar ao máximo. Os próximos nove meses passarão rápido e, durante esse período, teremos a realização da COP30 em Belém. Nessa ocasião, os novos policiais já estarão ao lado da tropa para garantir ainda mais segurança", declarou. "Confio plenamente na competência dos nossos instrutores para transmitir conhecimento e experiência. Desejo sucesso a todos nessa jornada. Que Deus abençoe e que, ao final, possamos comemorar mais uma formatura de praças e oficiais. Contem com este comando e com este governo. Avante PMPA!".

O coronel Jayme de Aviz Benjó, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, também aproveitou a ocasião para citar os investimentos realizados em segurança pública no Pará. “No ano de 2024, recebemos um investimento total de mais de 112 bilhões. Investimento direcionado à nossa infraestrutura logística e especialmente à valorização do nosso maior ativo, nossos recursos humanos, nossa tropa. Somente em capacitação, nos cursos operacionais, empregamos cerca de um milhão e quatrocentos mil reais para preparar nossa tropa para o atendimento ao cidadão", finalizou o comandante.

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, ressaltou que os investimentos fazem parte de um projeto maior de transformação do Estado. “Estamos entregando hoje um Pará muito melhor. Ainda não é o Pará que a gente quer. O Pará que a gente quer nós vamos entregar junto com vocês”, declarou.

Formação - Ao todo, iniciaram os cursos 104 alunos no CFO e 1.009 no CFP. As atividades estão distribuídas entre a Academia da Polícia Militar Coronel Fontoura (APM), em Marituba, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), em Belém, e quatro polos descentralizados em Mosqueiro, Castanhal, Santa Izabel e Barcarena.

Com um corpo discente formado por 756 homens e 253 mulheres no CFP, e 73 homens e 31 mulheres no CFO, a turma de 2025/2026 marca também o avanço na participação feminina na corporação, com igualdade de condições no processo seletivo.

Já na tropa do Corpo de Bombeiros 30 cadetes oficiais do CBM e 465 praças iniciaram o curso.

Para muitos, o momento representa a realização de um sonho. É o caso do coronel da reserva da Polícia Militar, Nelson Norat, que falou emocionado sobre a conquista do filho.

“Meu filho fez a inscrição olhando sempre o espelho dentro de casa e a oportunidade. E conseguiu, graças a Deus. A expectativa é de que ele se forme e consiga atender aos nossos paraenses.”

A aluna Brenda Delmeira, de 25 anos, compartilhou a superação pessoal para chegar até o curso de formação. “Esse foi um momento muito esperado. O concurso tem muitas etapas, e cada uma era um desafio. Estudava com meu filho no colo, dividia casa com amigas. Vim de Imperatriz, no Maranhão, e estou muito feliz por estar aqui. Esse é o primeiro concurso sem cota para mulheres, competimos igualmente com os homens. Quero fazer esse curso com excelência e servir à sociedade.”