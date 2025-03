Governo do Pará entrega primeira Unidade de Monitoramento de Pescado no Lago de Tucuruí

O município de Breu Branco, na Região de Integração Lago de Tucuruí, sudeste paraense, recebeu nesta sexta-feira (14) a primeira Unidade de Monitoramento e Desembarque de Pescado do Pará. A obra, entregue pelo governador Helder Barbalho, faz parte de um projeto que prevê a construção de outras seis unidades similares na região. A nova estrutura tem o objetivo de monitorar a atividade pesqueira, melhorar as condições de trabalho dos pescadores e garantir um pescado de qualidade para a população.

Durante a agenda administrativa, Helder Barbalho destacou a importância da obra para a economia e a geração de empregos. “Hoje foi um dia de entregas. Nós entregamos a Escola Estadual Rural, as novas instalações da Polícia Militar e, agora, a Unidade de Monitoramento e Desembarque de Pescado. Parabéns, Elisângela, nossa presidente da Colônia dos Pescadores Z-53. Isso é para vocês, para que possam fazer desse equipamento um centro de produção e emprego. Acredito muito na pesca no Lago de Tucuruí como uma vocação permanente desta região, para gerar renda aos pescadores e colocar pescado de qualidade, e a preço acessível, na mesa das pessoas”, afirmou.

A obra foi executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), com recursos do Fundo de Compensação do Estado do Pará (FCA). A gestão da unidade caberá ao Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), que coordenará o monitoramento da pesca na região. O espaço conta com um galpão de 608 metros quadrados, infraestrutura moderna, áreas administrativas e espaço adequado para o desembarque e armazenamento do pescado.

Espaço adequado

A presidente da Colônia dos Pescadores de Breu Branco - Z-53, Elisângela Oliveira, reforçou a importância da Unidade para a categoria. “Esse barracão é ótimo, é maravilhoso, um sonho para o pescador. Agora, temos um espaço adequado para o desembarque e para atrair compradores, o que antes não acontecia. Esperamos que esse suporte continue chegando, garantindo melhores condições para a comercialização do nosso pescado”, ressaltou.

O monitoramento do pescado será uma das principais funções da Unidade, integrando os dados coletados ao Sistema de Monitoramento das Unidades de Conservação do Ideflor-Bio (SisMULT).

Segundo a gerente da Região Administrativa do Mosaico Lago de Tucuruí do Ideflor-Bio, Keylah Borges, a nova estrutura garantirá maior controle da atividade pesqueira. “Essa Unidade nos possibilitará saber o estoque pesqueiro do Lago de Tucuruí. Teremos informações sobre a quantidade, as espécies, o número de pescadores e as embarcações que atuam nas três unidades de conservação do mosaico”, explicou.

O presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, reforçou que a iniciativa vai além do monitoramento da pesca. “Essa estrutura não apenas auxilia na gestão dos estoques pesqueiros, mas também impulsiona a economia local e promove a sustentabilidade da atividade. É um modelo de desenvolvimento que une conservação ambiental e geração de renda”, destacou.

O projeto será expandido para mais seis municípios da região: Goianésia do Pará, Nova Ipixuna, Jacundá, Tucuruí, Novo Repartimento e Itupiranga. A gestão das unidades será realizada de forma compartilhada entre prefeituras e entidades do setor pesqueiro, promovendo maior eficiência no controle da pesca e na preservação dos recursos naturais.

Incentivo

O prefeito de Breu Branco, Flávio Mezzomo, destacou o impacto positivo para a economia local. “A pesca tem uma importância enorme para nossa região, e essa Unidade é um grande avanço. Esse é o primeiro de sete portos que serão entregues, e nossa comunidade está de parabéns por receber essa estrutura, que trará melhorias para os pescadores”, frisou o gestor municipal.

Para os trabalhadores do setor, a nova Unidade representa um avanço na infraestrutura e segurança do trabalho. Segundo o pescador artesanal Divonei Mendes, “vai melhorar muito. Antes, era difícil desembarcar o pescado, com muita lama e falta de estrutura. Agora, com o asfalto e a nova Unidade, temos melhores condições para armazenar e comercializar nosso produto com mais higiene e segurança”.

Com a entrega da Unidade de Monitoramento e Desembarque de Pescado em Breu Branco, o Governo do Pará inicia um projeto que modernizará a pesca na região do Lago de Tucuruí. Além de fomentar a economia local, a iniciativa fortalece a sustentabilidade dos recursos hídricos e melhora as condições de trabalho dos pescadores.