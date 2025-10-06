Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Governo do Pará entrega Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia à população

Parque será entregue em Belém, consolidando o Pará como referência global em desenvolvimento sustentável e epicentro da bioeconomia no Brasil e no mundo

Agência Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho, entrega, no próximo dia 7 de outubro, às 16h, o mais diversificado complexo de desenvolvimento tecnológico em bioeconomia florestal do mundo: o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia. Projeto estruturante do Plano Estadual de Bioeconomia, o Parque já nasce como o maior polo de bioeconomia da América Latina e como o único parque tecnológico no mundo que usa bioeconomia florestal e que pode atender comunidades tradicionais e startups de bioeconomia. 

 Instalado nos Armazéns 5 e 6 do antigo porto de Belém, no projeto Porto Futuro, o espaço de 6.000 m² posiciona o Pará na vanguarda da inovação sustentável, unindo ciência, tecnologia e saberes tradicionais para transformar a biodiversidade amazônica em negócios de alto valor agregado.

“O Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia é único no mundo. Trata-se de um legado entregue não apenas à nossa população, mas em escala global. Estamos mostrando que é possível conciliar desenvolvimento socioeconômico com preservação ambiental, ao mesmo tempo em que criamos oportunidades de trabalho, fortalecemos os negócios da floresta e damos protagonismo aos povos tradicionais. Esta inauguração, às vésperas da COP30 em Belém, é uma demonstração do compromisso do Pará em liderar a transição para uma economia mais verde, inclusiva e sustentável”, afirmou o governador Helder Barbalho.

“A criação deste Parque representa um marco na política ambiental e econômica do Pará. Aqui reunimos ciência, tecnologia, inovação e saberes tradicionais para transformar e escalar a biodiversidade amazônica em soluções sustentáveis. Nossa prioridade é garantir que esse espaço seja um ponto de encontro entre comunidades, pesquisadores, investidores e empreendedores, para que possamos gerar renda, fortalecer a conservação e posicionar o Pará como referência internacional em bioeconomia”, ressaltou o secretário titular da Semas, Raul Protázio Romão.  

Estrutura e eixos estratégicos 

O Armazém 5, denominado Centro de Negócios, abriga o Centro de Sociobioeconomia e o Centro de Gastronomia Social. Neste espaço estão concentrados coworkings, incubadoras, aceleradoras, salas de reunião, fundos de investimento, showroom de inovação, lounge para eventos e o Balcão Único, que conecta empreendedores a soluções tecnológicas e produtivas. O Centro de Sociobioeconomia reúne o Laboratório Vivo, ambiente de cocriação entre comunidades, startups e pesquisadores, e a Escola de Saberes da Floresta, dedicada à valorização de conhecimentos tradicionais e à formação técnica voltada ao manejo sustentável. Já o Centro de Gastronomia Social promove experiências gastronômicas sustentáveis e valoriza a cultura alimentar amazônica como expressão da sociobiodiversidade.

Já no Armazém 6, o Laboratório-Fábrica integra o Centro de Inovação. Trata-se de uma planta-piloto equipada para Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e produção experimental de alimentos, cosméticos e químicos finos a partir de insumos florestais. Neste mesmo espaço estão a Gestão de P&D, responsável por articular a rede de laboratórios parceiros e conectar pesquisas ao setor produtivo, e o Showroom de Inovação, vitrine de tecnologias verdes e novos produtos da bioeconomia para investidores, compradores e parceiros.

Parcerias e investimentos 

A construção do Porto Futuro , onde o Parque está instalado, é fruto de uma parceria entre o Governo do Pará e a Vale, dentro do programa Estrutura Pará. O valor total do investimento do Parque foi cerca de R$ 300 milhões. O Parque tem, entre seus patrocinadores, as empresas Natura, Ambipar e o Fundo Vale.
 
“A entrega do Parque de Bioeconomia em Belém, no ano da COP30, é um marco. A Vale atua há 40 anos na Amazônia, e tem um compromisso legítimo com a região de contribuir com a proteção da floresta e o desenvolvimento socioeconômico local. Esta parceria com a Semas e a criação do Parque reafirmam nosso entendimento de que o fortalecimento da bioeconomia é o caminho para manter a floresta de pé e gerar renda para as comunidades, por meio da pesquisa, inovação e respeito aos povos que vivem na floresta”, destacou Hugo Barreto, diretor-presidente do Fundo Vale e do Instituto Cultural Vale.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

parque de bioeconomia e inovação da amazônia

Governo do Pará

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

OPERAÇÃO CÍRIO 2025

Mais de 12 mil agentes de segurança pública atuarão no Círio 2025

As ações iniciam nesta terça-feira (6/10) e seguem até o dia 29 de outubro

06.10.25 13h54

VIOLÊNCIA

Homem é morto a facadas após discussão por R$ 10 em Novo Repartimento

Vídeos gravados pela população ajudaram a polícia a localizar e prender o suspeito do crime

05.10.25 22h11

OUTUBRO ROSA

Outubro Rosa: exames e diagnóstico precoce são essenciais para salvar vidas

A pedagoga Carlena Gama foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial e conseguiu realizar um tratamento bem-sucedido; Em 2025, o Pará registrou 349 casos da doença

05.10.25 8h00

DESAFIO

Pragas desafiam agricultura no Pará e acendem alerta em produtores e autoridades; entenda cenário

Adepará monitora ameaças como a ferrugem asiática da soja e o cancro da pitaya, enquanto o avanço de pragas quarentenárias pode comprometer a exportação e encarecer alimentos no estado.

05.10.25 6h30

MAIS LIDAS EM PARÁ

SONEGAÇÃO FISCAL

Cerpasa: com quase R$ 6 bi devidos ao Pará, donos de empresa mantêm vida de luxo em Belém

Considerada a maior empresa devedora da história do Pará, a Cervejaria Paraense S.A. mantém um patrimônio que inclui mansões milionárias e uma rotina suntuosa que afronta os paraenses. Dívidas com os cofres públicos do Estado só crescem, após décadas de práticas de crimes fiscais e dezenas de ações na Justiça.

04.10.25 17h13

COMBATE À ESCRAVIDÃO

Pará tem sete novos nomes incluídos na “lista suja” do trabalho escravo do governo federal

Atualização divulgada nesta segunda-feira (6) traz 159 novos empregadores em todo o país; casos resultaram no resgate de 1.530 trabalhadores

06.10.25 15h32

DIA DE PROVA

Segurança reforçada no Pará para aplicação do 'Enem dos Concursos' neste domingo (5)

O certame será aplicado em 17 municípios do Estado; planejamento para essa operação foi iniciado há alguns meses

05.10.25 10h17

VEJA O VÍDEO!

'Parece que me amavam só quando era diácono da Basílica', diz paraense que virou Pai de Santo

Em entrevista exclusiva, Manuel Valente revelou ainda que há anos já fazia preces e pedidos a orixás, entidades e Encantados, mesmo nas orações na Basílica Santuário de Nazaré. Veja!

02.10.25 15h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda