Governo do Pará entrega em outubro a maior Estação de Tratamento de Esgoto do estado

Com investimento de R$ 134 milhões, ETE Una beneficiará moradores de 10 bairros de Belém e contribuirá para despoluição de bacias hidrográficas

Agência Pará
fonte

Estação de Tratamento de Esgoto do Pará (Agência Pará / Editoria de Fotografia)

O Governo do Pará entrega, no início de outubro, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, localizada em Belém. Com mais de 23 mil metros quadrados de área construída, a estrutura é a maior do tipo no estado e uma das mais modernas da Amazônia. O investimento ultrapassa R$ 134 milhões e vai beneficiar diretamente moradores de dez bairros da capital paraense, reforçando as ações de saneamento básico em áreas urbanas estratégicas.

A ETE Una será o principal destino do esgoto coletado nos bairros Marco, São Brás, Sacramenta, Telégrafo, Pedreira, Fátima, Umarizal, Reduto, Nazaré e Campina. O sistema entrará em fase de pré-operação logo após a entrega oficial da obra.

Avanço no saneamento e na qualidade de vida

A obra é executada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), com apoio do Governo Federal. De acordo com o presidente da Cosanpa, coronel Dilson Junior, a estação representa um marco para o setor.

“Essa é uma das obras mais importantes que vamos entregar para transformar o saneamento de Belém. Com apoio do Governo do Estado e do Governo Federal, vamos ampliar a capacidade de tratamento de esgoto, garantindo impactos positivos na saúde, na qualidade de vida da população e na preservação ambiental em uma das principais bacias hidrográficas da cidade”, destacou o gestor.

O sistema da ETE Una foi projetado com tecnologia compatível com todas as etapas exigidas pela legislação brasileira de tratamento de esgoto. A engenheira sanitarista Susan Alves, fiscal da obra pela Cosanpa, explicou os últimos serviços realizados no canteiro. “Nos últimos meses, trabalhamos no assentamento de grandes tubulações, algumas com peso superior a uma tonelada, para interligar as unidades, transportar o esgoto entre as etapas de tratamento, concluir a Estação Elevatória de Esgoto Bruto e instalar os sistemas elétricos da unidade”, detalhou.

A operação plena do sistema vai garantir a remoção de mais de 90% da carga orgânica dos resíduos coletados, possibilitando o retorno seguro ao meio ambiente e contribuindo de forma efetiva para a despoluição da bacia hidrográfica do Una.

Saneamento como política estratégica

A entrega da ETE Una integra o conjunto de ações do Governo do Pará para ampliar a cobertura de saneamento básico em Belém e preparar a cidade para receber grandes eventos, como a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em novembro.

Desde 2019, o Estado investe na requalificação e macrodrenagem de 18 canais da capital, na expansão das redes de distribuição de água e na implantação de novas redes de esgoto, inclusive em áreas simbólicas como o entorno do Ver-o-Peso e da Avenida Visconde de Souza Franco, ações que fazem parte do legado da COP30. “A entrega desse sistema é um marco para o saneamento de Belém e integra as várias frentes de trabalho do Governo do Estado nas grandes bacias hidrográficas da capital, promovendo proteção ambiental, ordenamento urbano e avanço no cumprimento das metas de universalização do saneamento básico”, completou o presidente da Cosanpa.

Nos próximos dias, a ETE Una passará por uma fase de monitoramento operacional para assegurar o funcionamento adequado de todo o sistema, incluindo o processo de desinfecção e o controle de qualidade da água tratada.

pará

Governo do Estado do Pará

tratamento de esgoto

Pará
