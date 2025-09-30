Capa Jornal Amazônia
Governo do Pará certifica 1.500 voluntários para atuação na COP 30 em Belém

Capacitação com 120 horas reforça qualificação para recepção de participantes durante a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas

Agência Pará

O Governo do Pará certificou, nesta terça-feira (30), cerca de 1.500 participantes do Programa Voluntariado COP 30, em cerimônia realizada no auditório do Tribunal de Justiça do Estado. A vice-governadora Hana Ghassan conduziu a entrega dos certificados, em um momento simbólico que marca o avanço na preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em novembro de 2025, em Belém.

O programa é fruto de uma ação conjunta entre os governos estadual e federal, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) e da Secretaria Extraordinária para a COP 30 (Secop).

Valorização do voluntariado

Durante a solenidade, a vice-governadora Hana Ghassan destacou o papel fundamental dos voluntários para o sucesso da conferência e reforçou o compromisso do Estado com uma COP acolhedora e eficiente.

“É com imensa alegria e orgulho que estou aqui hoje para celebrar um momento histórico. Nesta cerimônia, não entregamos apenas certificados. Entregamos confiança, reconhecimento e, acima de tudo, gratidão. Vocês são parte fundamental da COP 30. Vocês são o coração deste evento. Sigam firmes, sigam confiantes e levem consigo este propósito: mais do que voluntários, vocês são protagonistas da história”, afirmou Hana.

Formação ampla e preparação estratégica

Ao todo, mais de 2.300 pessoas se inscreveram na plataforma oficial do programa. Desses, cerca de 1.500 já concluíram a formação, e um novo grupo está em fase final de capacitação, o que deve elevar o número de voluntários certificados para mais de 2 mil.

O curso totalizou 120 horas de conteúdo, abordando temas como mudanças climáticas, turismo, comunicação intercultural, ética e orientações operacionais para atuação em campo. A formação foi coordenada pela Sectet, com foco na qualificação dos participantes para um atendimento eficiente, acolhedor e culturalmente respeitoso.

“Nosso objetivo foi garantir que cada participante estivesse plenamente preparado para atuar durante o evento, contribuindo para a organização e para o sucesso de uma conferência internacional tão relevante para o Pará e para o Brasil”, destacou o secretário da Sectet, Victor Dias.

Voluntários em pontos estratégicos de Belém

A diretora de Relações Institucionais da Secop, Flávia Castelhano, explicou que os voluntários estarão distribuídos em áreas com grande circulação de pessoas e demanda por informações, como zonas Azul e Verde, área hoteleira, pontos turísticos, navios de hospedagem e corredores de mobilidade urbana.

“A ideia é distribuir voluntários e voluntárias em vários locais da cidade, para apoiar todos os participantes, tirar dúvidas e mostrar como o belenense é receptivo”, explicou Flávia.

Depoimentos que inspiram

A procuradora de Contas do Estado do Pará, Deíla Maia, também integra o quadro de voluntários e destacou o papel transformador da formação. “Foi uma grande alegria e honra me voluntariar. A capacitação foi essencial, com temas como sustentabilidade, mudanças climáticas e respeito à diversidade. Tenho certeza de que o acolhimento será o diferencial dessa COP”, afirmou.

Para a jovem economista Luana Queiroz, a experiência representa um marco em sua trajetória profissional. “É uma grande oportunidade de aprendizado. A COP 30 vai ser um evento histórico, e fazer parte disso é algo que levarei para a vida.”

Legado para a cidade e para o Pará

A certificação dos voluntários integra o conjunto de ações do Governo do Pará voltadas à COP 30, com foco em qualificação profissional, acessibilidade, hospitalidade e legado social para Belém e Região Metropolitana. O programa também reforça o papel da juventude paraense na construção de um evento global com identidade amazônica, inclusiva e participativa.

.
