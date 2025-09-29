Cristo Redentor de Castanhal é reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural do Pará

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou o Projeto de Lei (PL) nº 76/2025, de autoria da deputada estadual Paula Titan, que reconhece o Cristo Redentor de Castanhal como Patrimônio Histórico e Cultural, de Natureza Material e Imaterial do Estado. O monumento, localizado às margens da BR-316 e um dos principais símbolos da cidade que leva o seu nome, passa a contar com respaldo legal para sua preservação e valorização.

Segundo a deputada, a proposta nasceu da necessidade de garantir proteção a um ícone que une história, fé e identidade regional. "O Cristo Redentor está diretamente ligado à memória afetiva dos castanhalenses e de todos que cruzam a BR-316 rumo ao Nordeste paraense. É um símbolo de fé muito enraizado na nossa cultura, que precisava desse reconhecimento legal para fortalecer sua preservação", afirmou Paula Titan.

O projeto levou em consideração 3 critérios principais para justificar o título. O primeiro é o valor histórico, já que o monumento foi escolhido pelo poder executivo municipal para marcar os 50 anos de emancipação de Castanhal, em 1982, e desde então se consolidou como um dos principais pontos turísticos da região. O segundo é o valor religioso, em razão da forte presença da comunidade cristã, que realiza uma das maiores romarias do Estado, dedicada a Nossa Senhora de Nazaré. O terceiro é o valor turístico e cultural, por se tratar de uma referência para visitantes e moradores, representando um marco para a história e a cultura paraense.

Lei garante maior preservação e fortalece turismo

Para Paula Titan, o reconhecimento em âmbito estadual amplia a proteção do monumento e fortalece seu significado coletivo. "A lei abre respaldo para maior preservação e garante que o Governo do Estado também se torne um agente na conservação de um símbolo que reflete a história e a identidade de Castanhal", destacou.

Além disso, o título favorece o turismo e a economia local ao aumentar a visibilidade do Cristo, tornando-o ainda mais atrativo para visitantes.

Patrimônio material e imaterial

O projeto também confere ao Cristo Redentor um duplo reconhecimento. Como patrimônio imaterial, valoriza os significados simbólicos que o monumento carrega, como a identidade, a memória e a cultura paraense. Já como patrimônio material, destaca sua presença física, a importância arquitetônica e a imponência da obra.

Após a aprovação em plenário, a proposta segue para sanção do governador e posterior publicação no Diário Oficial do Estado. Paula Titan reforça que a iniciativa oficializa um sentimento já compartilhado pela população castanhalense. "É uma forma de convidar toda a sociedade a zelar pelo Cristo, para que as gerações futuras também criem esse vínculo afetivo com um dos principais símbolos de fé da região", disse a deputada.

Em paralelo, o mandato da deputada apresentou outros projetos para reconhecer como patrimônios histórico e cultural o Círio de Macapazinho, a icônica Maria Fumaça e a Diocese de Castanhal. Para Paula Titan, o Cristo tem também um significado pessoal. "Para mim, ele representa pertencimento. Ver o Cristo de braços abertos ao chegar em Castanhal transmite a sensação de estar em casa", afirmou. Ela lembra que, no Pará, fé e cultura caminham juntas. "Nossa história é marcada por tradições religiosas que moldam a identidade de cada município. Valorizar esses símbolos é valorizar a memória e a cultura do nosso povo."