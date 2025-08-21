Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Governo do Pará avança na regularização fundiária da Gleba Maguari, em São Félix do Xingu

Grupo de trabalho foi criado após audiência de conciliação no STF; mais de 3 mil famílias vivem na área em disputa há quase 50 anos, no sudeste do Pará

Hannah Franco
fonte

Após audiência no STF, Pará cria grupo de trabalho para regularizar terras na Gleba Maguari (Reprodução/Instagram)

Nesta quinta-feira (21/8), o Governo do Pará deu um mais um passo na busca pela regularização fundiária da Gleba Maguari, localizada na região de São Félix do Xingu, no sudeste paraense. Em uma audiência de conciliação realizada no Supremo Tribunal Federal (STF), foi estabelecido um grupo de trabalho com um cronograma definido para o início dos processos de regularização da área, que envolve mais de 3 mil famílias.

O governador Helder Barbalho usou suas redes sociais para divulgar o avanço nas negociações. “Hoje demos um importante passo para resolver uma disputa de quase 50 anos que envolve mais de 3 mil famílias na Gleba Maguari, em São Félix do Xingu. Participamos de uma audiência de conciliação no STF com a presença de representantes do INCRA Nacional, do Instituto de Terras do Pará (ITERPA) e da Advocacia Geral da União, na qual estabelecemos um grupo de trabalho com cronograma para o início da regularização fundiária da Gleba Maguari”, afirmou o governador.

VEJA MAIS

image Governo assina acordo para acelerar regularização fundiária
Ação agilizará titulação de terras no Tocantins

image Estado garante regularização fundiária para mais de cinco mil famílias no Pará
Ação do governo do Pará promove o direito à moradia com maior segurança jurídica para as famílias e desenvolvimento sustentável para as cidades

A regularização da Gleba Maguari tem sido uma questão de longa data, marcada por disputas de terras e insegurança jurídica para os moradores da região. Com a criação do grupo de trabalho, o primeiro passo será o georreferenciamento da área, que será coordenado pelo ITERPA, com acompanhamento do INCRA. Este processo inicial será seguido por cadastros e diagnósticos para mapear a situação fundiária local.

Em sua publicação, Helder Barbalho enfatizou a importância de solucionar essa pendência histórica. "Já determinei que o ITERPA dará todo o apoio necessário para atender este caso em São Félix do Xingu. Nosso compromisso com a questão fundiária é prioritário, e vamos trabalhar para resolver este problema da melhor maneira possível para as mais de 3 mil famílias afetadas", completou o governador.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Regularização fundiária

gleba maguari

são félix do xingu
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

ALERTA

Mais de 5 mil CNHs de condutores da Grande Belém aguardam retirada no Detran; saiba como retirar

De acordo com o Detran, o principal motivo para o abandono das CNHs físicas é a popularização da CNH Digital.

21.08.25 11h38

POSSÍVEL FRAUDE

Pará e Maranhão têm seguro-defeso com 49 mil pescadores em cidades sem produção de peixe, aponta TCU

Auditoria do TCU revela que municípios do Pará têm números altos de pescadores registrados, enquanto a produção de peixe é mínima.

21.08.25 8h00

PARÁ

Lideranças do Marajó apontam compromissos a serem cumpridos pela COP 30 na Amazônia

O documento demanda uma transição energética justa concreta e reúne mais de 18 mil assinaturas de ativistas e lideranças do mundo todo

20.08.25 14h23

EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo feminino floresce em loja colaborativa no centro de Castanhal

São artesãs, agricultoras e empreendedoras para fortalecer negócios e dar visibilidade ao talento feminino

19.08.25 10h07

MAIS LIDAS EM PARÁ

BELEZA PARAENSE

Paraense de três anos se destaca por beleza e é contratada para estrelar campanha nacional

Ágatha Vitória ganhou destaque nas redes sociais pela beleza e o carisma, chamando atenção da Johnson; no início do mês, outro bebê paraense venceu um concurso nacional da marca

18.08.25 16h51

OPORTUNIDADE

Inscrições para processo seletivo da Sespa terminam nesta terça-feira (19); veja como participar

O 42º PSS da Secretaria de Estado de Saúde Pública tem 75 vagas para cargos de níveis técnico e superior em Belém e Região Metropolitana

18.08.25 21h34

SOCIAL

No Pará, número de beneficiários do Bolsa Família supera trabalhadores formais em quase 300 mil

Outros 9 estados também têm mais famílias no Bolsa Família do que empregos formais

18.08.25 6h30

TECNOLOGIA

Pará investe em inteligência artificial com avanços em regulamentação, pesquisa e inovação

Curso de Bacharelado e projetos da UFPA com foco em Inteligência Artificial, aumentam os estudos sobre tecnologia na Amazônia; governo estadual já estuda regulamentação

17.08.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda