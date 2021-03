Governo do Pará abre mais 50 leitos de covid-19 no Hospital Abelardo Santos

O governo do Pará abriu sexta-feira (12) mais 50 leitos para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus no Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS) e anunciou a abertura de outros 50 para a covid-19 no hospital, já na próxima sermana.

A medida, para reforço à assistência à população na Região Metropolitana de Belém frente à pandemia, foi confirmada pelo governador do Pará, Helder Barbalho, e pelo secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho, durante visita ao hospital nesta sexta, para verificar as instalações que foram montadas em 24h. Lá, os atendimentos já somam 10 pacientes em leitos de UTI e 2 em leitos clínicos.

O governo do Pará jpa havia anunciado nesta quinta (11) que vai abrir mais 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional da Transamazônica, localizado no município de Altamira, para reforçar o combate à covid-19 na Região de Integração Xingu. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho durante agenda de trabalho em Altamira.

Novos leitos são abertos



Além do Abelardo Santos, o governo confirmou que também serão ampliados mais 10 leitos na Fundação Santa Casa do Pará e outros 20 leitos clínicos serão transformados em UTIs no Hospital de Campanha do Hangar. Em todas as unidades, a entrada de pacientes ocorrerá via sistema de regulação, encaminhada pelo município. Ao todo, 295 leitos já foram abertos desde o dia 4 de março, após mudança de bandeiramento em todo Estado para a cor vermelha.

“Neste momento, além de estarmos atuando com o Hospital de Campanha do Hangar, estamos ampliando a oferta no Abelardo, já abrindo 50 leitos e, a partir do início da próxima semana, mais 50 leitos estarão disponíveis, portanto reforçando esta estrutura. Ao tempo em que estamos reforçando a estrutura de saúde, faço um apelo à população, que possa continuar a nos ajudar, que cada um possa contribuir usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomeração e evitando que esteja exposto ao vírus e, consequentemente, possa vir a precisar de um atendimento de saúde. Esse é um esforço coletivo, para que o estado do Pará e todos os paraenses possam vencer a Covid-19”, ressaltou o governador Helder Barbalho.

De acordo com o secretário de Saúde, Rômulo Rodovalho, as medidas de ampliação estão sendo adotadas em diversos pontos do Estado. “Também estamos reforçando as estruturas da Santa Casa, do Hospital de Clínicas e do Ophir Loyola na região metropolitana. No interior do Estado, estivemos ontem em Marabá, Redenção e Altamira também promovendo a abertura de novos leitos para atender toda a população na luta contra o novo coronavírus”, disse o titular da Sespa.

Abelardo Santos volta a apoiar atenção na pandemia



O Governo do Pará determinou a mudança de perfil do HRAS ainda no dia 30 de abril de 2020, quando passou a funcionar com portas abertas para receber, sem encaminhamento, pacientes com sintomas de covid-19, com o objetivo de facilitar e agilizar o atendimento da população em razão da demanda de doentes na RMB.

Naquele primeiro momento, o tratamento exclusivo de paciente com o novo coronavírus no hospital funcionou até o dia 10 de julho, quando a unidade – diante da redução de casos na região – passou a transferir pacientes com covid-19 para o Hospital de Campanha do Hangar e retomou seu perfil original de atendimento. Nesse período, o HRAS atendeu cerca de 38 mil pacientes com a doença.