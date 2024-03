Governo do Estado investe na infraestrutura de portos, aeroportos e estradas paraenses

Cerca de R$ 5,36 bilhões foram investidos pelo governo do Estado em obras de infraestrutura no Pará, entre os anos de 2019 e 2023. As construções e reconstruções de portos, aeroportos e estradas estão entre os principais investimentos que geram desenvolvimento econômico, garantem maior facilidade no deslocamento e melhoram a qualidade de vida da população, além de promover o turismo na região.

PONTES

O poder Executivo estadual também desenvolve um projeto que garante a construção de mais de 500 pontes em concreto em todas as regiões de integração do Pará, de forma direta e indireta, por meio de convênio com as prefeituras.

Entre as pontes de grande e médio portes foram entregues a ponte do Moju (União) na Alça Viária; a sobre Meruú (Gerson Peres), na PA-151; a ponte do Outeiro (Belém), e as pontes sobre o rio Tutui (Uruará); Curuá Una (em Santarém) e rio Guamá (Capitão Poço).

A dona de casa Roseli Ferreira, moradora de Icoaraci, aprovou a entrega da Ponte Enéas Martins, reconstruída e moderna. A estrutura havia sido atingida por uma embarcação no ano de 2022. “Sempre atravesso para Outeiro para descansar com a minha família e com a nova ponte a travessia melhorou bastante. Quando teve o problema na ponte, a gente queria ir para praia com as crianças, mas o acesso estava ruim. Agora está muito melhor”, afirma.

O governo estadual trabalha na construção da nova ponte Icoaraci-Outeiro, que vai ligar a região do bairro Brasília à 7ª Rua de Icoaraci, o que deve melhorar ainda mais a logística entre os dois distritos de Belém. Também seguem em obras as pontes de médio e grande portes sobre o rio Itacaiúnas (3ª ponte de Marabá); sobre o rio Fresco (São Félix do Xingu), sobre o rio Alto Capim, (Paragominas); sobre o rio Alto Acará (Acará) e ainda sobre o rio Camarazinho (Marajó), e ponte sobre o Furo da Laura, em Colares.

MALHA HIDROVIÁRIA

Até janeiro de 2024, a atual gestão do Governo do Pará entregou 11 terminais no arquipélago marajoara, localizados nas regiões de Curralinho, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Melgaço, Anajás, Bagre, Afuá, Muaná, Portel e Soure. Atualmente, o Governo continua com as obras de construção de mais quatro terminais no Marajó, que se encontram em Chaves, Oeiras do Pará, Salvaterra e Breves, além de terminais nas Regiões do Xingu, do Tocantins, do Tapajós e na Região Metropolitana de Belém. A Companhia de Portos e Hidrovias (CPH) é responsável pela gestão destas estruturas.

Pela extensa malha hidroviária do Pará são transportados, anualmente, 5 milhões de passageiros. Dos 144 municípios paraenses, 115 têm acesso fluvial e mais da metade dependem, exclusivamente, dessa via para seu desenvolvimento econômico e social.

MALHA AEROVIÁRIA

O governo do Estado também trabalha para a expansão da malha aeroviária no Pará, com novos voos entre Belém e outros municípios, Estados e até países. São exemplo dessa atuação governamental: a ampliação para três voos diários entre Belém e São Paulo; a operação de voo diário entre Fort Lauderdale, nos Estados Unidos e Belém; e a articulação do governo estadual para a mudança no modelo de aeronave utilizado pela companhia na rota entre Belém e Salinópolis, nordeste paraense, para o transporte de até 70 passageiros.

MALHA RODOVIÁRIA

Ao longo de quase cinco anos, o governo do Estado chegou à marca de mais de 1.300 novas rodovias. Somente em 2023, foram construídos e pavimentados, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), mais de 382 quilômetros de rodovias de forma direta. Na lista há também mais de 78 quilômetros de vicinais garantidos, por meio de convênio com as prefeituras, além de outros sete mil quilômetros de rodovias sob a jurisdição do Estado, que passam por serviços de manutenção e conservação de forma rotineira e preventiva.

"O turismo no Pará está em plena ascensão, recebendo cada vez mais recursos, infraestrutura turística e rede de prestação de serviços qualificada. Podemos citar grandes obras como o Porto Futuro 2, o Terminal Internacional de Cruzeiros, o Parque da Cidade e a ampliação da malha aérea para outros destinos domésticos no Brasil e internacionais. Em 2023, voltamos a atingir o patamar de 1 milhão de turistas no Pará, com incremento de R$750 milhões na economia e geração de cerca de 60 mil empregos. Com a COP-30, os olhos do mundo se voltam para cá”, pontua Lucas Vieira, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).