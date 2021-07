Governo do Estado entrega aeroporto de Salinópolis

Autoridades políticas, representantes das forças de segurança e funcionários públicos se reuniram na manhã desta sexta-feira, 16, na cerimônia de inauguração da reestruturação do Aeroporto de Salinópolis, litoral nordeste paraense. O governador Helder Barbalho foi quem conduziu a cerimônia que, além de ter sido feita para celebrar a inauguração do terminal de passageiros e a pista do aeroporto, ainda contou com a entrega da ordem de serviço de um projeto habitacional do Governo do Estado.

Assim que chegou ao aeroporto, que tem acesso pela rodovia PA-124, o governador foi recepcionado por uma banda de carimbó, que dançou e tocou para receber as autoridades presentes. Acompanhado do pai, o senador Jader Barbalho, e da primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, o governador chamou ao palco o jovem atleta Ilan Figueiredo, de onze anos, logo no começo da cerimônia para receber um incentivo em sua carreira esportiva. O menino de Salinópolis cativou as redes sociais nos últimos dias por vender chocolates nas praias da cidade litorânea, ao lado do pai, para arrecadar fundos para participar de torneios de artes marciais fora do Pará.

O governador anunciou que a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) vai patrocinar as viagens de Ilan para os campeonatos de jiu-jítsu e, além da assinatura da cessão de uma verba de 9,900 reais, o jovem atleta recebeu ainda um quimono e um tatame para dar prosseguimento ao seu treinamento. O menino e seus pais ainda representaram as 50 famílias do município beneficiadas pelo programa “Sua Casa”, da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), que concede até 21 mil reais para construção, reconstrução e ampliação de lares.

O jovem atleta Ilan recebeu um apoio para participar de competições (Igor Mota / O Liberal)

“Nós estamos buscando fazer obras estruturantes que possam trazer desenvolvimento para as regiões, garantindo benefícios que possam gerar emprego e renda, mas também, tendo a sensibilidade de cuidar das pessoas, olhar por famílias que precisam de apoio”, disse Helder Barbalho sobre o programa de moradia.

Ao lado do prefeito de Salinópolis, Kaká Sena, e outros prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos municípios do nordeste paraense, o governador e sua comitiva destacaram os investimentos que têm sido feitos na região da Amazônia Atlântica nos últimos anos, com o principal objetivo de fomentar o turismo na região. Segundo o secretário de Estado de turismo, André Dias, com a entrega da obra de reestruturação do aeroporto, agora, é hora de avançar as negociações com as companhias aéreas para que voos comerciais aterrissem no município.

“Os turistas que vêm para cá, são paraenses, mas também vêm do Maranhão, do Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Amapá, pessoas que percorrem distâncias longas de rodovia para estar aqui. Agora, vai poder vir gente de avião, de uma maneira muito mais ágil. E vamos poder trazer turistas de mais longe ainda. Já estamos em negociação com as principais companhias aéreas que vêm para a região. Estamos em negociação com a Azul e com a Gol também para, até o final do ano, começarem esses voos regulares”, destacou o titular da Setur.

O antigo aeródromo recebeu obras de ampliação e restauração, um investimento de R$ 12 milhões do tesouro estadual. Com a obra, a pista passou a ter 1,9 quilômetros de extensão, capaz de receber aeronaves com até 60 passageiros. Segundo o Governo do Estados, houve melhorias ainda em todo o terminal de passageiros, que inclui sala de espera, banheiros, lanchonete, balcão de informações, salas administrativas, embarque, desembarque, entre outras dependências.

Helder Barbalho reforçou que o novo aeroporto consolida o Litoral Paraense na malha aeroviária nacional. “Entregamos essa grande obra, que permitirá com que tenhamos voos comerciais e permite que essa região possa atingir um novo patamar em sua principal vocação, que é o turismo, que pode gerar emprego, renda e desenvolvimento econômico para toda esta região. Não apenas Salinas se beneficia: São João de Pirabas, Quatipuru, Primavera, Santarém Novo, Peixe-Boi, Timboteua, e Capanema, toda região passa a ter a oportunidade de agregar suas belezas naturais para, com este aeroporto, podermos viabilizar infraestrutura logística e receptiva para a chegada de turistas e, a partir daí, desenvolver a rede hoteleira, bares, restaurantes e todos os serviços que dialogam diretamente com a atividade turística”, disse o governador.

Ainda de acordo com Helder Barbalho, o Governo do Estado já está em contato com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e com a Aeronáutica para a homologação do aeroporto, ato que possibilitará finalmente a liberação para a estrutura receber o intenso fluxo de visitantes que a região abriga no verão, principalmente, em julho. “Já formalizamos para que possam vir ‘in loco’ para fazer a verificação e constatar tudo que já realizamos e que estamos adequados para voos de aeronaves de até 60 passageiros e claro, dar o próximo passo, que é garantir voos noturnos, e com isto, possamos ter a oportunidade de eventualmente, possibilitar o deslocamento de pacientes que necessitem de atendimento [médico] fora da região”, encerrou Helder Barbalho.