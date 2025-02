Governo do Estado amplia serviço de hemodiálise nas regiões do Pará

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), vem ampliando significativamente a oferta de tratamento para pacientes com doenças renais crônicas. Desde 2019, o número de máquinas de hemodiálise disponíveis na rede estadual mais que dobrou, passando de 253 para 537, um aumento de 284 equipamentos. Isso permitiu a ampliação do número de atendimentos de 1.518 para 3.222 vagas, um crescimento de 1.704 novas oportunidades para os pacientes.

A expansão da rede de hemodiálise é sinônimo de melhor acessibilidade ao tratamento, e evita que quem necessita do tratamento faça longas viagens para ter o serviço. Daniel dos Santos, 32 anos, morador de Tailândia, precisava viajar até Belém para realizar as sessões. Agora, ele faz o acompanhamento no novo centro da cidade onde reside. “Poder fazer as sessões aqui no nosso município está sendo muito bom, porque não preciso acordar cedo três vezes por semana, para fazer longos deslocamentos, como eu e tanta gente fazíamos", disse ele.

Portador de baixa visão, Daniel dos Santos, 32 anos, precisava viajar de Tailândia até Belém para as sessões de hemodiálise, mas, agora faz o acompanhamento na sua cidade (Foto: Ascom HRSP2)

Daniel tem baixa visão, e tinha dificuldade para enfrentar o deslocamento por estrada. "Agora, é excelente, só tenho a agradecer aos responsáveis, pois nossa vida melhorou bastante”, disse ele.

O diretor-executivo do Hospital Geral de Tailândia (HGT), Eduardo Pereira, enfatiza os benefícios para a população com a expansão da rede. “A implantação do centro em nosso município reduziu deslocamentos longos e cansativos, o que dá maior conforto e acesso ao tratamento. Isso impacta positivamente a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias, além de fortalecer a rede de atenção à saúde no Estado”, afirmou.

A secretária de Estado de Saúde Pública (Sespa), Ivete Vaz, destaca que a ampliação dos serviços reflete o compromisso do governo em descentralizar e qualificar o atendimento. “Estamos promovendo uma transformação na assistência aos pacientes renais no Pará, assegurando que o tratamento esteja mais próximo de quem precisa". E completa: "Nosso objetivo é continuar investindo para que nenhum paraense fique desassistido, levando estrutura e qualidade no atendimento à saúde para todas as regiões”.

Confira os Centros de Hemodiálise entregues desde 2019:

2019

• Centro de Hemodiálise do Hospital Regional do Sudeste do Pará – Marabá

• Hospital Dr. Abelardo Santos – Belém (reforma e ampliação)

2021

• Centro de Hemodiálise do Hospital Regional do Marajó – Breves

2022

• Hospital Regional do Baixo Tocantins Santa Rosa – Abaetetuba

• Policlínica de Caetés – Capanema

2023

• Policlínica de Tucuruí

• Centro de Hemodiálise do Hospital Regional de Castanhal

2024

• Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria

• Centro de Hemodiálise do Hospital Regional da PA-279 – Ourilândia do Norte

• Centro de Hemodiálise de Tailândia.