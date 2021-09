Governo decide ampliar programa CNH Pai D'Égua

O governador Helder Barbalho acaba de anunciar, nesta terça-feira (21), que o Governo do Pará vai ampliar o Programa Social CNH Pai D'Égua. "Em menos de 24 horas, 5.000 vagas foram preenchidas e, por isso, determinei a ampliação do programa para atender um número maior de pessoas. As inscrições estão sendo feitas pelo site do Detran", afirmou o governador nas redes sociais.

Ainda nesta terça-feira (21), o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) chegou a congestionar diante da alta demanda no primeiro dia de inscrições ao CNH Pai D'Égua.

O programa social visa formar, qualificar e habilitar jovens de baixa renda como condutores de veículos automotores, de forma gratuita, como repassou o Governo do Estado. As inscrições são feitas desde esta terça-feira (21) exclusivamente no site do Detran, na opção "CNH Pai D'Égua". O prazo para inscrição terminará no dia 30 deste mês, e a relação final dos selecionados será divulgada pelo site do órgão, em 4 de outubro.

Um total de cinco mil vagas é disponibilizado no programa para atender todo o Estado, divididas em três mil vagas para a "CNH Metropolitana" (que contempla Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Santa Izabel do Pará) e duas mil vagas para a "CNH Interior" (demais municípios).

As categorias disponibilizadas aos candidatos são: primeira CNH categoria A ou B; adição das categorias A ou B; e mudança para categoria D, sendo que a quantidade de inscrições, por modalidade, é de 50% para a obtenção da primeira CNH; 25% para adição das categorias A ou B; e 25% para mudança para de categoria B para D.