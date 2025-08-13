Capa Jornal Amazônia
Governo atende mais de 80 mil pessoas com ações das 'Caravanas de Cidadania’

Os vários serviços já contemplaram moradores de mais de 120 municípios, em todas as regiões do Pará

Agência Pará

Mais de 80 mil pessoas já foram atendidas, entre 2023 e julho deste ano, pelas ações das "Caravanas de Cidadania", promovidas pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Justiça (Seju). Dos 144 municípios paraenses, mais de 120 já foram contemplados com os atendimentos nas 12 Regiões de Integração: Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Guajará, Guamá, Lago de Tucuruí, Marajó, Rio Caeté, Rio Capim, Tapajós, Tocantins e Xingu.

“As Caravanas são um dos pilares do nosso trabalho, já que elas promovem acesso a documentos essenciais em todas as regiões do Pará, principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Com uma certidão ou RG, por exemplo, é possível agendar uma consulta médica ou solicitar benefícios sociais. Por isso, desenvolvemos e fortalecemos cada vez mais esse serviço”, ressalta Evandro Garla, secretário de Estado de Justiça.

No Arquipélago do Marajó, as Caravanas chegaram a todos os 17 municípios. Atendido em Santa Cruz do Arari, Antônio Bandeira conta que procurou a ação governamental “com o objetivo de tirar minha certidão e meu RG, e consegui sem dificuldades. Recebi toda a atenção e cuidados. Só tenho a agradecer pelos meus novos documentos e atendimento realizado”.  

De acordo com a coordenadora de Cidadania da Seju, Carol Lobato, entre os principais serviços procurados nas Caravanas estão: encaminhamento e emissão de documentos, como RG, certidão e 2ª via de CPF, e a regularização de cadastro na plataforma gov.br, que possibilita acesso à carteira de trabalho digital e ao seguro social.

Parcerias - “Quando chegamos com a Caravana em um município, trabalhamos com o apoio das prefeituras e associações para fazer a articulação e divulgação dos serviços. Realizamos atendimentos, inclusive, para pessoas acamadas, em estado vegetativo ou acidentadas, idosos que têm dificuldade de mobilidade. Deslocamos equipes até a casa da pessoa para coletar as digitais e dar encaminhamento a todo o processo”, informa a coordenadora. 

As Caravanas visam promover conscientização e educação sobre cidadania e direitos humanos, facilitando o acesso a serviços e informações pertinentes em comunidades mais distantes ou isoladas, e estimulando a participação cívica ativa, bem como a defesa dos direitos individuais e coletivos.

No mês de julho, as Caravanas de Cidadania realizaram mais de 3 mil atendimentos a moradores das Regiões de Integração Tocantins, Rio Caeté e Marajó.

