Governadores do Consórcio Amazônia Legal debatem parcerias estratégicas para a região

O governador do Pará, Helder Barbalho, presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, recepcionou nesta terça-feira (12), no Palácio do Governo, os governadores dos estados amazônicos em um encontro preparatório para a XVII Reunião do Fórum Nacional de Governadores, que será realizada nesta quarta-feira (13), em Belém.

O encontro teve como objetivo alinhar pautas estratégicas da região com foco em sustentabilidade, desenvolvimento produtivo e atuação conjunta dos estados durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em novembro, na capital paraense.

Durante a reunião, que contou com a presença do secretário-executivo do Consórcio, Marcello Brito, Helder Barbalho destacou a importância da atuação integrada da Amazônia Legal na defesa dos interesses regionais.

“Tivemos a oportunidade de reunir o consórcio para debater parcerias e apontamentos estratégicos. Estamos construindo uma apresentação unificada da Amazônia para o mundo na COP 30, consolidando políticas voltadas à produção sustentável e à valorização da nossa região. Precisamos mostrar nossa força e defender as estratégias prioritárias dos estados da Amazônia”, afirmou o governador.

Os governadores também reforçaram o compromisso coletivo com a realização da COP 30 em Belém, que será o maior evento climático do mundo. “O assunto do momento é a COP 30. Viemos declarar nosso apoio ao estado do Pará e ao governador Helder para que possamos realizar a melhor COP da história. É um evento do Brasil, mas especialmente da Amazônia”, declarou o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

Os governadores também reforçaram o compromisso coletivo com a realização da COP 30 em Belém, que será o maior evento climático do mundo. (Foto: Marco Santos/ Ag. Pará)

Para o governador do Amazonas, Wilson Lima, a união dos estados da Amazônia é fundamental. "O consórcio tem papel fundamental neste momento. Discutimos os avanços das câmaras técnicas e os encaminhamentos que levaremos à COP 30. Nossa região é desafiadora, mas também concentra soluções para o enfrentamento das mudanças climáticas. Precisamos estar unidos para sermos ouvidos com força”, afirmou.

O governador do Acre, Gladson Cameli, destacou o esforço do Governo do Pará na preparação da infraestrutura para o evento. “É importante ver de perto o trabalho que o Pará está fazendo para receber a COP 30. Embora seja um evento internacional, o governo estadual está fazendo sua parte com responsabilidade. Esperamos que essa conferência reforce a importância da Amazônia no cenário global, promova a inclusão e diminua desigualdades”, disse.

Fórum Nacional de Governadores

A XVII Reunião do Fórum Nacional de Governadores, nesta quarta-feira (13), contará com a presença dos governadores Gladson Camelí (AC), Clécio Luís (AP), Wilson Lima (AM), Renato Casagrande (ES), Mauro Mendes (MT), Barbosinha (em exercício, MS), Helder Barbalho (PA), Raquel Lyra (PE), Cláudio Castro (RJ), Fátima Bezerra (RN), Fábio Mitidieri (SE) e Wanderlei Barbosa (TO), além dos vices Ronaldo Lessa (AL), Jade Romero (CE), Daniel Vilela (GO), Lucas Ribeiro (PB), Gabriel Souza (RS), Sérgio Gonçalves (RO) e Felicio Ramuth (SP).

O encontro será realizado no prédio de Economia Criativa do Parque da Cidade, que em novembro será a sede principal da COP30.