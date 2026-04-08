Governadora do Pará autoriza convocação de mais de 2,1 mil agentes de segurança

A governadora do Pará, Hana Ghassan, autorizou a convocação, até o dia 15 de abril, de mais de 1.400 policiais militares e mais de 700 bombeiros militares aprovados no último concurso público. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira (8), por meio das redes sociais da governadora.

Os convocados devem iniciar o processo de habilitação já no mês de maio. A medida integra o conjunto de ações do governo para reforçar a segurança pública no estado, ampliando o efetivo das forças de segurança e fortalecendo a presença do Estado nas ruas.

Com a convocação, segundo a governadora, a gestão busca intensificar o combate à criminalidade e garantir mais proteção à população paraense.