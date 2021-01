Governador sanciona lei que suspende despejos e desocupações durante a pandemia

O governador Helder Barbalho sancionou, na quinta-feira (14), a Lei Nº 9.212/2020, que suspende ações de despejos, desocupações ou remoções forçadas em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais, que sirvam para moradia ou que tenham se tornado produtivos pelo trabalho individual ou familiar no Estado do Pará durante a pandemia da covid-19.

De autoria do deputado Carlos Bordalo (PT), o projeto que gerou a Lei, PL Nº 207/2020 foi apresentado com objetivo evitar medidas que resultem em pessoas e famílias desabrigadas, bem como a proteção do direito à moradia adequada e segura durante o enfrentamento da pandemia do vírus. Em outubro de 2020, famílias acampadas na fazenda Sopalm, em Benevides, quase ficaram desabrigadas após uma ação de desocupação por policiais e representantes da justiça. A comunidade recebeu um documento que se tratava de uma ordem imediata de desocupação.

Publicado na quinta-feira (14) no Diário Oficial do Pará, edição extra, a lei se aplica a suspensão nos seguintes casos, dentre outros: I - execuções de decisões liminares e de sentenças, em ações de natureza possessória, petitória e de despejo; II - desocupações e remoções forçadas promovidas pelo Poder Público; III - medidas extrajudiciais; IV - autotutela; V - denúncia vazia em locação. Na atual conjuntura, a Lei Nº 9.212 se torna inédita no país, uma medida que resguarda direitos constitucionais, informou, ainda, a assessoria do deputado Bordalo.