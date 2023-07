Governador quer garantir mobilidade e 'menos trânsito' com entrega da nova Avenida em Ananindeua

Uma cerimônia realizada na manhã de domingo (9) com a presença do Governador do Estado, Helder Barbalho, da vice, Hana Ghassan Tuma e de autoridades locais, marcou a inauguração da Avenida Ananin, que liga a Rodovia BR-316 aos bairros Cidade Nova e Guajará, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB). Também foi liberado o viaduto construído no KM-07. A usabilidade dos projetos foi testada ao vivo pelo governador que percorreu toda a extensão da via do viaduto, de bicicleta.

VEJA MAIS

A obra foi executada pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM). A avenida tem 1,8 km de ampliação, pista dupla, ciclovia, calçada com acessibilidade, faixas de pedestre, abrigos para passageiros de ônibus, além de muitas espécies de árvores, inclusive, a ananin, que dá nome à nova avenida.

De acordo com o Governador, Helder Barbalho, a via e o viaduto foram criados como uma nova alternativa para o fluxo de tráfego na Região Metropolitana da cidade. Agora, os paraenses terão um novo espaço que interliga a BR - 316 com parte de Ananindeua, principalmente com os bairros da Cidade Nova, Guajará, Paar, 40 Horas e Icuí.

Helder Barbalho e autoridades inauguram Avenida Ananin (Igor mota / O Liberal)

“A maioria dos moradores vão passar a ter uma alternativa que descentraliza o fluxo e também permite que possamos iniciar o processo de entrega dos benefícios do maior projeto de mobilidade da região, que é o BRT”, afirmou o governador.

Ainda segundo Helder, com a implementação do BRT, até 2024, quando ocorre a COP 30, a capital já terá acesso a ônibus elétricos. “Que serão modelos de redução de emissões, com sistema de terminais integrados de integração em Ananindeua ao lado do viaduto e em Marituba”, acrescentou sobre os futuros planos.

A ciclista e corredora Fernanda Santos, de 38 anos, foi conferir de perto a entrega. Ela é moradora do bairro do Icuí, em Ananindeua, e há algum tempo evitava andar pelo setor de pedal com receio de ser atropelada ou sofrer algum acidente grave por motoristas que não respeitam os ciclistas.

“Espero que melhore bastante, porque antes eu não estava pedalando para esse lado, porque como o trânsito fica muito pesado e a gente acaba ficando com medo de acontecer algo pior”, disse sobre estar com boa expectativa.

Fernanda acrescentou que não são apenas os corredores ou ciclistas que ganham com a obra, mas sim, a população inteira. “Vai fazer um bem estar melhor para quem quiser transitar”, acrescentou.

Durante a cerimônia, também foi liberado o tráfego de condutores no viaduto localizado no KM 07 da rodovia. Ele interliga a Avenida Ananin, no sentido Marituba-Belém, e ao Terminal de Integração de Ananindeua, no sentido Belém-Marituba, sendo que neste último o acesso dos ônibus só será liberado com a finalização das obras do BRT. O Departamento de Trânsito (Detran) informou que, agora, a velocidade recomendada será de 40 km/h.

Segundo o secretário municipal de Saneamento e Infraestrutura (SESAN), de Ananindeua, Paulo Macedo, esse novo viaduto irá desafogar a entrada da cidade, mas também a do bairro do Coqueiro.

“Esperamos dividir o trânsito e melhorar a entrada de Ananindeua. O ciclista vai ganhar uma pista sinalizada também, só melhorias para a população”, acrescentou.