Governador participa de reunião com ministro da saúde nesta terça-feira

O governador Helder Barbalho anunciou na tarde desta segunda-feira (8) que se reunirá com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, às 11 horas desta terça-feira (8) em Brasília (DF) para tratar sobre o Plano Nacional de Imunização contra a covid-19. Durante a reunião serão debatidos aspectos do calendário e ações programadas para a vacinação nos estados. O governador também fará contato com o governador de São Paulo, João Dória, acerca do acesso a vacinas produzidas pelo Instituto Butatan.

Na live, transmitida no perfil do governador no instagram, também foi informado que a Região Metropolitana de Belém (RMB), Nordeste, Marajó e Tapajós são as regiões que apresentam crescimento de contágio do novo coronavírus.

O governador destacou que o percentual de contágio na RMB é de 42,7% e do Nordeste, de 40,8%. "Há muita gente na rua, contato das pessoas sem se precaver e isto contribui para a exposição e riscos de problemas de saúde", afirmou o governador.

Apesar disso, Helder ressaltou que não há motivos para alarde, argumentando que o sistema de saúde encontra-se sob controle. "Mas isso não deve ser interpretado como se o vírus tivesse ido embora", ressaltou.

Helder Barbalho agradeceu às pessoas que se mantém em cumprimento dos protocolos de prevenção ao novo coronavírus, ou seja, mantendo o distanciamento social, lavando as mão, usando máscaras e saindo de caso somente em situações absolutamente necessárias.