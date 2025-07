Governador do Pará Helder Barbalho lamenta morte de Preta Gil e exalta legado da artista

Após a morte da cantora Preta Gil, neste domingo (20), o governador do Pará, Helder Barbalho se manifestou sobre a morte da artista nas redes sociais. Na publicação, Barbalhou exaltou o talento da artista e o legado dela.

"Com muita tristeza recebi a notícia da partida da querida Preta Gil. Uma artista talentosa, mulher de coragem, autenticidade e luz própria. Que seu exemplo de força siga inspirando o Brasil. Meus sentimentos à família, aos amigos e a todos que a admiravam", diz o chefe do executivo estadual.

Artista morreu em decorrência de um câncer

Aos 50 anos, a intérprete de "Sinais de Fogo" enfrentava um câncer desde 2023. No ano seguinte, a artista apresentou uma recidiva da doença em quatro lugares do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. A cantora estava em tratamento nos Estados Unidos.

Após o tratamento inicial no Brasil com quimioterapia e radioterapia, e uma cirurgia para remoção de tumores em agosto de 2024, o câncer retornou em outras regiões do corpo, levando à retomada de intervenções médicas.

Nos EUA, a artista continuou seu tratamento contra o câncer, com foco em terapias experimentais. Ela estava hospedada em Nova York e viajava para Washington para receber o tratamento em um centro médico especializado.