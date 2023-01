Giovanna Ewbank chora em contar sobre síndrome do filho durante entrevista

Giovanna Ewbank abriu o coração na nova edição do vídeocast ‘Quem Pode, Pod’, que apresenta com Fernanda Paes Leme. A apresentadora conversava com o Manoel Soares, que acompanha Patrícia Poeta no “Encontro”. Ela ainda é mãe de Titi, de 9 anos, e Zyan, de 2 anos. Com informações do Yahoo

Pai de seis filhos, Manoel Soares contava que do meio tem uma síndrome sensorial que atua em seus sentidos básicos como audição, olfato e tato quando Giovanna fez a revelação sobre Bless, de 8 anos. Ele também é o filho do meio da apresentadora com o ator Bruno Gagliasso.

“Durante a pandemia, o Bless começou a ficar muito aéreo [fazendo] algumas coisas que eu achava um pouco estranho, e comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo, até que uma médica em São Paulo o diagnosticou com uma síndrome sensorial. Ele ouve mais do que nós todos, ele sente mais, sente mais cheiro", explicou.

Ewbank lembrou que por não ter ideia sobre a síndrome do filho, chegou a repreendê-lo. “Diversas vezes ele passava, por exemplo, pela cozinha, e falava: 'Ai, que cheiro forte!'. E falava: 'Bless, para com isso, é frescura, filho! É o cheiro da cebola'. Quando ele pisava na grama e falava: 'Me tira daqui!'. E eu falava: 'Filho, para de frescura, é só grama'. Queria muito colo, não gostava de ir para o meio do mato - onde a gente vai muito - porque o barulho das moscas incomodavam ele", relatou já emocionada.