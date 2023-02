Futuras Cientistas: paraenses da rede pública de ensino participam de projeto de incentivo à ciência

O programa “Futuras Cientistas”, uma iniciativa do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE/MCTI), que visa incentivar a atuação das mulheres na ciência e motivar jovens do ensino médio chegou em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), por meio do projeto “Experiências científica: o cotidiano no laboratório”. As ações, que iniciaram no dia 7 de fevereiro e teve encerramento na última quinta-feira (24), foram executadas em parceria com a Faculdade de Química da Universidade Federal do Pará (UFPA) campus Ananindeua.

As atividades científicas foram realizadas em duas escolas da rede pública de ensino de Ananindeua (Escola Estadual Luiz Nunes Direito e na Escola Estadual Maria Araújo de Figueiredo) e no campus Ananindeua da UFPA. Participaram do projeto 10 jovens, sendo 8 alunas e 2 professoras, que representaram, além das duas escolas onde as atividades ocorreram, as escolas estaduais João Batista de Moura Carvalho e Dr. Ulysses Guimarães.

A professora Janes Kened, doutora em ensino de ciências e coordenadora do projeto em Ananindeua, explicou que, ao longo do mês de fevereiro, as participantes realizaram, semanalmente, diversas atividades experimentais em laboratórios. “As alunas e professoras selecionadas tiveram a oportunidade de produzir instrumentos musicais com tubos de ensaio, observar os elementos químicos com o uso da realidade aumentada, produzir desinfetante, produzir iogurte, observar protozoários de água doce com uso de microscópio alternativo, realizar visitas técnica em 4 laboratórios da UFPA”, detalhou.

Participantes do projeto. (Divulgalção)

“Para além da vivência experimental intensa e diversificada, o contato com pesquisadoras no contexto laboratorial, a rotina com os protocolos de segurança, os desafios de lidar com a falta de condições ideias para a realização das atividades básicas também foi uma experiência de troca mútua. Ter essas meninas e professoras de escola pública conosco promove fortalecimento educacional e afirma nosso papel social como Universidade”, complementou Janes.

A atual edição do projeto — que é realizado anualmente — finalizou com a apresentação de relatórios científicos produzidos pelas alunas e professoras envolvidas. Para a professora Janes, o próximo passo do projeto é “estruturar planos de trabalho específicos para professoras com o viés de pesquisa na área de ensino, visando a instrumentação de práticas de pesquisa e ações interdisciplinares que reverberam em suas salas de aula na educação básica com associação aos desafios curriculares da nova Base Nacional Comum Curricular”.

Oportunidade

Para Jucinara Lima, 16 anos, estudante do 2º ano do ensino médio na Escola Estadual Dr. Ulysses Guimarães, o projeto proporcionou muitas experiências positivas. A jovem foi uma das alunas bolsistas. Foi a primeira vez que ela participou do “Futuras Cientistas”. “O projeto instigou meu olhar sobre o mundo de forma diferente. A oportunidade da imersão das meninas na ciência é algo brilhante. Faz a gente refletir sobre o lugar em que estamos, no que podemos fazer pelas pessoas ao nosso redor e pelo mundo”, pontuou a estudante.

Quem também teve a oportunidade de mergulhar nessa experiência científica foi Luciene Lima, de 39 anos, professora-bolsista do projeto, que leciona Química na Escola Estadual Dr. Ulysses Guimarães. “Levar essa experiência para a sala de aula é oportunizar ao aluno o desenvolvimento do pensamento científico, crítico e criativo. A ciência está sendo muito bem representada. Engajar as mulheres nesse universo cheio de questionamentos é possibilitar à sociedade soluções transformadoras”, analisou.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)