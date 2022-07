Fundo de sustentabilidade Hydro abre inscrições para edital de seleção de ciclo de negócios

Buscando contribuir com o cenário de negócios locais em Barcarena, o Projeto Tipitix lança a chamada para o seu terceiro Ciclo de Desenvolvimento de Negócios, que irá oferecer um conjunto de serviços e soluções para 10 empreendedores, individuais ou em grupo. O suporte oferece assessoria técnica; infraestrutura para o beneficiamento da produção; suporte em design, crédito e assessoria comercial; suporte administrativo e contábil.

As inscrições podem ser feitas até 01 de agosto pelo site https://www.tipitix.com.br/. O Tipitix é um projeto realizado pelo Fundo de Sustentabilidade Hydro (FSH) e pela Fundação Mitsui Bussan do Brasil, com execução do Instituto Peabiru, e tem o objetivo de promover a difusão da cultura empreendedora e das inovações territoriais no município, contribuindo para o desenvolvimento da economia de base comunitária.

Podem participar desta seleção produtores ou membros de grupo de produtores da agricultura familiar de Barcarena; empreendedores do município ligados ao mundo da agricultura familiar; indivíduos, grupos ou organizações comunitárias de Barcarena com uma ideia de negócio ou que já possuem um produto ou um serviço importante para a cadeia de valor da agricultura familiar.

A assessoria irá funcionar em Ciclos de Desenvolvimento de Negócios. Cada ciclo terá a duração total de 4 meses, envolvendo as etapas de definição do modelo de negócio; desenvolvimento do produto, com apoio na definição da embalagem, registro na ADEPARÁ e ANVISA, beneficiamento do lote piloto de produção, análise da necessidade de crédito, estratégia de financiamento, apoio contábil e suporte comercial para a primeira negociação; avaliação do negócio, com monitoramento da comercialização, coleta de dados do período de vendas, sistematização dos dados, avaliação do negócio a partir das métricas operacionais e financeiras; e aprendizagem e aprimoramento.

O Tipitix atende cerca de 200 agricultores familiares, produtores da mandioca e seus derivados, além de frutas, verduras, hortaliças e diversos outros produtos de mais de 20 comunidades rurais de Barcarena (PA). Desde que o primeiro ciclo foi lançado, em março de 2021, já foram produzidos cerca de uma tonelada de produtos beneficiados a partir da mandioca, como farinha de mandioca grossa, farinha de tapioca, farofa temperada, pão de queijo, tucupi, brigadeiro e macaxeira embalada a vácuo. Foram beneficiados também 300 quilos de produtos como abóbora a vácuo, geleias, coberturas, sorvetes, chocolates e folhas processadas.

Sobre o Fundo de Sustentabilidade Hydro - O Fundo foi criado pela Hydro, Alunorte e Albras para fazer a gestão do investimento financeiro, baseado nas diretrizes e prioridades definidas no âmbito da Iniciativa Barcarena Sustentável (IBS). O Fundo é resultado do compromisso de investimento de R$ 100 milhões, num período de dez anos, assumido pelas empresas em abril de 2018.

Mais informações pelo número (91) 9911 98326.