Fundação Hemopa completa 43 anos

A Fundação Hemopa completou 43 anos nesta segunda-feira (2). Servidores, doadores, pacientes e parceiros estiveram presentes na celebração que foi discreta, sem aglomerações, respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19.

“Esta comemoração é tímida por causa da pandemia, mas carrega um significado muito grande. São 43 anos de serviço à sociedade e contribuindo com a ampliação da saúde pública no Pará. Para mim é uma honra muito grande comemorar esta data de hoje com todos vocês que fazem parte desta história”, destacou o presidente da Fundação, Paulo Bezerra.

A jovem Ana Laura Andrade, 22 anos, foi a escolhida para receber o primeiro pedaço do bolo comemorativo. “Eu não esperava, mas fiquei muito feliz de receber e poder representar os doadores de sangue”, afirmou.

Atualmente, Fundação Hemopa possui 11 unidades, situadas em 9 municípios do Pará, oferecendo serviços e atendimento nas áreas da hematologia e hemoterapia no Pará. O banco de dados de doadores possui mais de um milhão de cadastros e, o de pacientes, são cerca de quinze mil ativos.

O cidadão que deseja ser um doador de sangue precisar ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal), pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde.

No momento do cadastro, é obrigatório apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho).

Doadores que foram contaminados pela Covid-19 podem doar 30 dias após a cura. Já aqueles que tiveram contato com pessoas que tiveram a doença deve esperar 14 dias após o último contato.

Para quem recebeu a vacina Coronavac/Butantã, são 48 horas de inaptidão para doação, após cada dose. As demais vacinas basta esperar 7 dias após cada dose.