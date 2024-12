Funcionários passam mal após vazamento de amônia em empresa de Barcarena

Oito funcionários de uma fábrica localizada em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém, passaram mal após um vazamento de amônia na quarta-feira (18). Após o incidente, uma equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da prefeitura do município foi até a empresa averiguar o caso, como informado nesta quinta-feira (19).

Após o contato com o produto químico, os colaboradores foram socorridos e levados ainda na quarta-feira até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vila dos Cabanos. De acordo com as informações da prefeitura de Barcarena, os pacientes apresentaram irritação no nariz, na garganta e desconforto respiratório. Eles passam bem e foram liberados.

Até o momento não se sabe o que causou o vazamento da amônia. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver o momento que os funcionários da empresas estão passando mal e são atendidos por profissionais de saúde. A reportagem de O Liberal tenta conseguir o contato com a empresa Sambazon. O espaço segue aberto para manifestação.

Posicionamento

Em nota, a prefeitura de Barcarena informa que oito funcionários da empresa Sambazon que tiveram contato com produto químico (amônia) e deram entrada ontem na UPA da Vila dos Cabanos. Os pacientes apresentaram irritação no nariz, na garganta e desconforto respiratório.

“Eles receberam atendimento adequado e foram estabilizados. Após um período de observação, todos foram liberados. Hoje pela manhã, uma equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi ao local do incidente averiguar o caso”, finaliza o comunicado da prefeitura.