Fortes ventos cancelam pousos no aeroporto de Santarém

Os fortes ventos e o mau tempo registrados durante todo o dia nesta segunda-feira (14), em Santarém, no oeste do estado, prejudicam os pousos de aeronaves no Aeroporto Maestro Wilson Fonseca. Empresas aéreas que tinham voos com destino a Santarém não conseguiram pousar e precisaram retornar as bases de origem.

O localizador do avião mostrou que o voo da companhia aérea Gol, número 1646, que saiu de Manaus, que tinha como destino Belém, com escala em Santarém, chegou a ficar por muito tempo sobrevoando a região na expectativa do tempo melhorar para depois realizar o pouso, como isso não aconteceu a aeronave retornou para a capital amazonenses.

O mesmo voo tentou mais uma vez pousar em Santarém, mas a situação do tempo na região ainda não era estável para a operação, e a aeronave precisou retornar novamente para o Amazonas.

Em nota a Gol Linhas Áreas informou que “devido a condições meteorológicas adversas no aeroporto de Santarém (STM), que apresentou fortes ventos na noite de segunda-feira (14), dois voos que tinham pouso previsto para o local foram alternados para suas bases de origem até que melhorias fossem detectadas em STM.

Ainda de acordo com a nota, o voo 1752, entre Belém (BEL) e STM, sofreu atraso de 8h16 e o voo 1646, entre Manaus (MAO) e STM, que retornou duas vezes à capital amazonense, operou com 11h41 de atraso.

Gol enfatizou que ambos pousaram em STM em segurança. A companhia aérea reforçou que todas as ações relacionadas a estes voos foram tomadas com foco na Segurança.

Outros voos que tinham como destino ou escalas no Aeroporto de Santarém cancelaram as viagens também por conta dos fortes ventos registrados na região.

Em nota, a Azul informou que “devido a problemas meteorológicos na data de ontem (14), o voo AD4432 (Belém-Santarém) precisou retornar ao aeroporto de origem e o voo AD4433 (Santarém-Belém) foi cancelado. Todos os Clientes impactados foram assistidos e reacomodados em voos da própria companhia, conforme prevê a resolução 400 da Anac. A Azul lamentou eventuais aborrecimentos causados e reforçou que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações", concluiu a nota.