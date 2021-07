Fortes chuvas persistem no Pará por mais sete dias

O Pará deve continuar tendo tempestades noturnas pelos próximos sete dias. A informação é do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas). Durante a semana, foram registrados fortes temporais e áreas alagadas em Belém. Nos próximos dias, as condições climáticas indicam muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Para este final de semana, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado no período da manhã.

O mês do veraneio está sendo marcado por clima instável e chuvas fortes no Estado. O meteorologista Sidney Abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informou que a previsão para os principais balneários e praias localizadas na região nordeste (parte mais litorânea), região do Marajó e região metropolitana de Belém é de chuva na forma de pancada. Essas tempestades devem ocorrer no período da tarde e início da noite.

O estado está em alerta meteorológico amarelo. O Inmet emitiu um aviso de chuvas intensas para a região e que devem ocorrer até a manhã deste sábado (17). O órgão é responsável pelas informações meteorológicas através de monitoramento e recomenda atenção redobrada, principalmente em caso de rajadas de vento, como não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Durante as tempestades, evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Ainda no sábado, são esperadas chuvas durante todo o dia. A temperatura máxima varia de 30 a 31 graus Celsius e a mínima fica em 23°C. Enquanto a umidade relativa do ar vai de 60% a 100%,os ventos oscilam entre fracos e moderados. No domingo (18), a tendência é registrar chuvas mais intensas, céu parcialmente nublado, principalmente entre a manhã e à tarde.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)