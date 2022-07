Forma Pará oferece 3.740 vagas de ensino superior em 74 municípios do estado

O programa Forma Pará está com quatro editais abertos para inscrições nas provas do Processo Seletivo Especial. São 3.740 vagas de ensino superior oferecidas em 74 municípios paraenses. Em breve, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) irá publicar um quinto edital com mais 350 oportunidades de ingresso nas universidades em 2023.

As inscrições podem ser feitas no portal da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) até o dia 6 de agosto para a seleção da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e até o dia 8 de agosto para as demais universidades que participam do projeto: Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

Já são mais de 5.500 estudantes atendidos pelo programa. O objetivo da Sectet é universalizar a educação superior no Pará. A secretaria desenvolve o Forma Pará em parceria com as Instituições de Ensino Superior (IES) e as prefeituras.

Como se inscrever

Os interessados podem acessar o portal www.portalfadesp.org.br para fazer a inscrição no Processo do Forma Pará. Os editais também estão disponíveis no site.

Cursos e municípios

Ufra: Agronomia (Floresta do Araguaia, Sapucaia, Tomé-açu, Dom Eliseu e Abel Figueiredo); Enfermagem (Magalhães Barata e Inhangapi), Medicina Veterinária (Parauapebas), Ciências Contábeis (Anapu e Bujaru), Administração (São Domingos do Capim, Mãe do Rio e Aurora do Pará), Sistemas de Informação (Santa Isabel, Porto de Moz e São Miguel do Guamá), Engenharia Ambiental (Marapanim), Engenharia de Pesca (Colares), Engenharia Florestal (Quatipuru) e Letras/Português (Garrafão do Norte).

Unifesspa: Química (Eldorado dos Carajás), Engenharia Civil (Água Azul do Norte, Bannach, Pau D’Arco, Sapucaia e São Domingos do Araguaia), Engenharia Elétrica (Palestina do Pará), História (Floresta do Araguaia), Pedagogia (Peixe-Boi, Placas e São João do Araguaia) e Arquitetura (Floresta do Araguaia).

Ufopa: Licenciatura em Matemática (Faro), Engenharia Civil (Juruti), Engenharia Florestal (Mojuí dos Campos), Geografia (Oriximiná), Pedagogia (Trairão) e Ciências Biológicas (Uruará).

Uepa: Biomedicina em Ananindeua, Cametá e Soure; Engenharia Ambiental em Aveiro, Igarapé-Miri e Nova Esperança do Piriá; Engenharia de Alimentos em Itaituba e São Caetano de Odivelas; Engenharia de Produção em Afuá e Medicilândia; Engenharia de Software em Concórdia do Pará, Curionópolis, Paragominas e Primavera; Engenharia Florestal em Curuá e Senador José Porfírio; Fisioterapia em Breves e São Geraldo do Araguaia; Gastronomia em Santarém; Ciências Biológicas em Vigia de Nazaré; Ciências Naturais em Brasil Novo; Educação Física em Capitão Poço, São Francisco do Pará e Terra Santa; Geografia em Jacareacanga e Santa Luzia do Pará; História em Altamira e Brejo Grande do Araguaia; Letras (Inglês) em Castanhal e Santa Bárbara do Pará; Letras (Português) em Chaves, Monte Alegre, Nova Timboteua e Santarém Novo; Matemática em Anajás; Pedagogia em Maracanã; Saúde Coletiva em Capanema e São João da Ponta; e Terapia Ocupacional em Marabá.