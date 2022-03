'Forma Pará' abre inscrições para mais de 400 vagas em sete municípios; confira

Estão abertas as inscrições para a prova do processo seletivo especial do Forma Pará, que irá preencher mais 400 vagas de cursos de nível superior em sete municípios do estado. Os interessados devem acessar o site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), organizadora do processo, no endereço https://portalfadesp.org.br/. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de abril. Podem se inscrever todos aqueles que já concluíram o ensino médio ou equivalente.

Desta vez, o novo edital diz respeito aos cursos que serão executados pela Universidade do Estado do Pará (Uepa). Estão sendo ofertados os cursos de Bacharelado em Fisioterapia, em Conceição do Araguaia; Bacharelado em Enfermagem, em Bom Jesus do Tocantins, em Rio Maria, em São Sebastião da Boa Vista e em Bragança; Licenciatura em Pedagogia em Marituba e em Santo Antônio do Tauá; Licenciatura em Letras – Libras, em Marituba. Cada um deles tem 50 vagas.

Inscrições prorrogadas

Também foram prorrogadas as inscrições iniciadas no dia 3 março para as 810 vagas dos cursos que serão ministrados pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) em outros 17 municípios.

Com a prorrogação dos editais e abertura de novas inscrições, o cronograma inicial teve alteração e agora a data prevista para realização da prova é 24 de abril.

Ufra, Unifesspa e Ufopa

Por meio da Ufra, são ofertadas 500 vagas nos seguintes cursos e municípios, sendo 50 vagas em cada: Agronomia em Jacundá, Baião, Augusto Correa, Igarapé Açu, Xinguara, Limoeiro do Ajuru e Santana do Araguaia; Engenharia Florestal em Pacajá; Zootecnia em Vitória do Xingu; e Medicina Veterinária em Portel.

Pela Unifesspa, a chamada 2022 do Forma Pará oferta 210 vagas nos seguintes cursos e municípios: Arquitetura e Urbanismo, em Redenção e Canaã dos Carajás (40 vagas); Geologia, em Rondon do Pará (40 vagas); Medicina Veterinária, em São Félix do Xingu (40 vagas); e Pedagogia, em Tucuruí (50 vagas). Já pela Ufopa, serão 100 vagas com 50 alunos em cada turma do curso de Direito, em Alenquer, e Licenciatura em História, em Óbidos.

Prova – A prova Objetiva será composta por cinco questões, com quatro alternativas, de cada uma das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química e Biologia. Já a prova de Redação em Língua Portuguesa valerá dez pontos e consistirá na elaboração de texto em que serão avaliados os seguintes aspectos: fidelidade ao tema, objetividade, coesão, coerência, progressão discursiva e aderência à norma culta.