Força-tarefa estadual atende famílias atingidas por deslizamento de terra em Almeirim

Uma força-tarefa estadual atua, neste domingo (30), de forma emergencial, na sede municipal de Almeirim, no oeste paraense. O Corpo de Bombeiros informou que um deslizamento de terra aconteceu na cidade, no sábado (29), atingindo três residências. Uma pessoa ficou ferida.

A equipe é composta por Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil Estadual, Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) e Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

O governador Helder Barbalho determinou atenção especial às famílias atingidas e destacou a atuação das equipes estaduais. “Quero me solidarizar com as famílias de Almeirim afetadas pelas fortes chuvas na madrugada do dia 29. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar já estão na região prestando todas as providências necessárias. Cohab e Seaster também realizam os cadastros das famílias que tiveram perdas materiais”, informou.

VEJA MAIS

Segundo as equipes, o deslizamento ocorreu na rua Rabelo Mendes, no bairro Nova Vida. Não há registro de óbito no local; uma pessoa sofreu luxação em uma das pernas (Divulgação/Agência Pará)

67 pessoas estão em situação de risco, entre as quais três idosos

Segundo as equipes, o deslizamento ocorreu na rua Rabelo Mendes, no bairro Nova Vida. Não há registro de morte no local; uma pessoa sofreu luxação em uma das pernas. As primeiras informações apontam que três residências foram destruídas. A área ao redor do local foi interditada, e os moradores remanejados para abrigos fornecidos pela Prefeitura de Almeirim.

Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar, 67 pessoas estão em situação de risco, entre as quais três idosos, três pessoas com deficiência, duas gestantes e 24 crianças. Dezesseis famílias têm necessidade de realocação e quatro famílias tiveram perdas materiais.

Neste domingo, as equipes concentram esforços para decretar situação de emergência no município devido às chuvas intensas. A medida administrativa possibilita ampliar e acelerar os atendimentos.

Em parceria com a Prefeitura, a força-tarefa avalia projetos para destinação definitiva dos moradores para um local fora da área de risco. Também neste domingo começou o cadastramento das famílias pré-inscritas pela assistência social ao Programa Recomeçar, que concede apoio financeiro às vítimas em situações extremas. O cadastro será encaminhado a órgãos como Cohab e Seaster.

Técnicos da Companhia de Habitação avaliarão a situação das famílias, a fim de garantir rapidez na liberação dos recursos do Programa Sua Casa, política pública que garante apoio de até R$ 21 mil para construção e reconstrução de moradias.

O presidente da Cohab, Luís André Guedes, afirmou que a situação é tratada com total atenção. “Estamos em contato direto com os outros órgãos. Com o cadastramento e laudo da Defesa Civil atendemos às famílias que se enquadram nos critérios técnicos do ‘Sua Casa’. Dessa forma será possível garantir apoio para reconstrução e construção dos imóveis em áreas mais seguras”, disse.