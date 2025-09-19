Fiscalização apreende 34 toneladas de sucata de vidro com nota fiscal ilegal em Cachoeira do Piriá
A mercadoria foi avaliada em R$ 32.401,80, e a apreensão ocorreu na divisa com o Maranhão
Fiscais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Gurupi, no município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, divisa do Pará com o Maranhão, apreenderam 34 toneladas de sucata de vidro na quinta-feira (18/9). A mercadoria, que estava com nota fiscal ilegal, foi avaliada em R$ 32.401,80.
“Veículo bitrem apresentou nota fiscal com origem em Atibaia -SP e destino a Goiana -PE, sendo a nota fiscal foi emitida na própria quinta-feira (18), o que levantou suspeitas na fiscalização, que decidiu fazer uma verificação física da carga. Em consulta aos sistemas foi identificado que o mesmo veículo passou, no dia 18/09, na região de Castanhal. O motorista confirmou que, na verdade, a carga saiu da cidade de Benevides-PA, com destino à cidade de Goiana-PE”, disse o coordenador da unidade Gurupi, Gustavo Bozola.
A nota fiscal apresentada foi considerada irregular e desconsiderada, por não representar a veracidade da operação e a mercadoria apreendida, por ser sujeita à antecipação do imposto na saída do Estado. Para garantir o recolhimento do ICMS e multa, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor total de R$ 11.081,41.
