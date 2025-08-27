Capa Jornal Amazônia
Pará

Fiscalização apreende 12 toneladas de suínos e mais 85 mil kg de soja no Pará

A carga de suínos vivos havia sido comprada por pessoa física cuja empresa está com inscrição estadual suspensa. Já a soja, que seria para exportação, na verdade tinha como destino o mercado interno

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um servidor da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) ao lado do automóvel de carga que transportava os suínos. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Pará apreendeu, nesta quarta-feira (27/8), uma carga de 12 toneladas de suínos vivos, avaliada em R$ 140 mil, adquirida em nome de pessoa física. A apreensão ocorreu no posto fiscal da Ferrovia de Carajás, em Marabá, na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás, no sudeste do Estado. Também houve a apreensão de mais de 85 quilos de soja no município de Cachoeira do Piriá, no nordeste do estado.

“Durante fiscalização, foi abordado um veículo transportando mercadorias provenientes de Rio Maria, com destino ao município de Moju. Após análise documental, consulta aos sistemas da Sefa e cruzamento de informações, foi verificado que a pessoa física compradora possui empresa, porém está com inscrição estadual suspensa, situação que descaracteriza a regularidade da operação, pois não pode vender nem comprar mercadorias, e evidencia a tentativa de acobertar a circulação de mercadorias sem o devido recolhimento do ICMS”, explicou o coordenador da unidade, Cicinato Oliveira.

Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor total de R$ 37.378,32, referente ao ICMS e multa.

Segunda apreensão

Em fiscalização realizada também nesta quarta-feira, na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, em Cachoeira do Piriá, foram apreendidas 85.420 kg de soja, em dois veículos rodotrem com origem e destino em Sorriso-MT, informando que a carga seria destinada à exportação.

“A fiscalização decidiu fazer uma inspeção física na carga, e foi verificada a baixa qualidade da soja. Foi solicitado o laudo de qualidade da carga, que foi apresentado pelo motorista e ficou comprovado que a carga de soja estava avariada, ou seja, sem os padrões mínimos para exportação, sendo destinada ao mercado interno para fabricação de ração”, informou o coordenador da unidade, Gustavo Bozola.

Após consultas em sistema, foi identificado que a carga de soja teve origem em Barcarena e tinha como destino a cidade de São Luís, no Maranhão. A carga, avaliada no valor de R$ 203.228,70, foi retida, e foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no valor de R$ 34.142,41.

