Fiscais da Semas apreendem material de pesca e soltam pássaros que estavam em cativeiro

Apreensão de diversos materiais proibidos, utilizados para a pesca ilícita, e a soltura de 16 pássaros curiós. Esse é o resultado de uma ação realizada por fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas). Durante oito dias (de 16 a 23 de agosto), eles fiscalizaram onze localidades do município de Viseu, no nordeste do estado, para combater a pesca predatória e a manutenção de aves em cativeiro. A operação teve o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e do Comando de Policiamento Ambiental (CPA)/Comando de Policiamento Fluvial (CPFlu).

Os pássaros estavam sendo criados sem o devido licenciamento e sem anilhas de identificação. Durante a ação, foram realizadas quatro autuações, três termos de notificação e outros procedimentos administrativos. Segundo os agentes da Semas, nas localidades de Pedra Grande do Gurupi, Jatium, Furo do Gato e Samaúma foram apreendidos 400 metros de espinhel com anzol número 12; 10 panos de malha com 80 milímetros (mm) de distância entre os nós opostos, que estavam fechando a enseada do local, conhecida como “rede apoitada”, outra modalidade proibida de pesca. Também foram apreendidos quatro panos com malha de 50 mm entre os nós opostos e outros quatro panos de malha mista de 50 e 80 mm.

Já na fiscalização nas localidades de Apeú, Furo do Mila, Piriá, Limondeua e Maracojera, as apreensões somaram cinco panos de malha de 70 mm e mais cinco de malha 100 mm apoitados. Ainda foram apreendidas, nessas comunidades, 400 metros de espinhel, seis panos de malha 50 mm e outras 12 com 80 mm de distância entre os nós opostos, consideradas ilícitas. Nas comunidades de Jaraquara e São José do Gurupi não foi constatada nenhuma atividade ilícita.