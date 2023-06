Final de semana com muito forró e brega em Castanhal

A tradição das festas juninas em Castanhal, região nordeste do estado, deve atrair milhares de pessoas neste final de semana (23,24 e 25), vindas de vários municípios vizinhos, para curtir as duas grandes programações: o “Castanhal Junino”, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Castanhal - ACIC e o 19º Festival de Cultura Junina, da prefeitura de Castanhal.

A abertura oficial foi realizada na noite de quinta-feira, 23, com os shows do Arrastão do Pavulagem, na praça do Estrela, pelo 19º Festival de Cultura Junina e atraiu uma multidão, além de apresentações de quadrilhas.

“Realizar mais uma vez uma festa tão bonita para o povo mais nordestino do Pará, que são os castanhalenses, é uma grande trazer. A cultura junina do nosso município sempre estará viva”, disse o prefeito Paulo Titan.

No Parque de Exposições quem comandou a festa foi o Pinduca. O show do Rei do Carimbó aconteceu logo após as apresentações das quadrilhas.

“Sem dúvida, um grande sonho que está se transformando em realidade. Pensamos no Castanhal Junino como um grande resgate da cultura nordestina, porque somos um povo descendentes de lá. Nossa festa está apenas começando”, contou Renato Rodem.

Quadrilhas de varios municípios do estado se apresentam em Castanhal (Patrícia Baía / O Liberal)

Quadrilhas

Elas empolgam e levantam a galera com as apresentações quase teatrais e com grande riqueza de detalhes. As quadrilhas juninas são as protagonistas das festas de São João.

A estreia da quadrilha Junina Babaçú fez o público da praça do Estrela vibrar. Com o tema “Ritmos e canções dão vida ao meu São João”, a quadrilha faz uma homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga.

“O melhor da festa é ver as apresentações das quadrilhas. Eu lembro da minha infância e dá vontade de dançar sem parar”, disse a aposentada Nélia Oliveira.

No Parque de Exposições a quadrilha Explosão Jovem, do município de Traquateua, encantou com uma apresentação impecável. O tema escolhido foi a arte do maestro Waldemar Henrique.

“Nunca vi nada parecido como essa apresentação. Eles estão de parabéns pela originalidade e parece que é um espetáculo de teatro”, observou o aposentado Carlos Damasceno.

Programação musical do final de semana

Castanhal Junino

Sexta-feira, 23: Mahrco Monteiro e Wanderley Andrade

Sábado, 24: Kim Marques e Banda Tropa no Forró

Domingo, 25: Linda Nil e Banda Quero Mais

19º Festival de Cultura Junina de Castanhal

Sexta-feira, 23: Daniel do Acordeon

Sábado, 24: Banda Pé de Xote