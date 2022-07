Final de semana com atrações para todos os gostos em Santarém

O Liberal preparou uma lista com dicas de eventos para os próximos quinze dias na Pérola do Tapajós. E para começar as dicas, nada melhor que festas juninas. Sim, após dois anos suspensas pela pandemia da covid-19, as festividades estão se estendendo até julho com todo o colorido e gostosuras típicas do período. Confira!

Arraial

Arraiá da Família Brasil

Data: 09 de julho

Local: Travessa Antônio Basto, bairro Caranazal

Arraiá da Amizade

Data: 09 de julho

Local: rua da Paz bairro Caranazal

Arraiá Igreja de Nossa Senhora Aparecida

Data 09 de julho

Local: praça da igreja



I arrasta-pé

Data: 09 de julho

Local: rua um, bairro Elcione Barbalho

1º Festival de Danças Folclóricas

Data: 9 de julho

Hora: às 20h

Local: Campo do Poeirão, na rua Uruará

Trio Para Amar

Já para quem curte sertanejo, o Trio Para Amar vai ter uma semana movimentada. Veja:

Quarta-feira: Bar e Pizzaria Mascotinho

Quinta-feira: Boteco do Sorriso

Sexta-feira: Bar Mascote

Sábado: no Cavernas Pub

Dia Internacional do Rock

O Dia Internacional do Rock está chegando e para celebrar a data vai rolar o especial Luau Charlie Brown Jr. no Maniva & Co. Agende aí, dia 16 de julho a partir das 21h, show da Banda Selassie.

No balanço do Reggae

O reggae tem presença confirmadíssima na nossa agenda. Dia 9 de julho no Espaço Alter do Chão - Borô, a partir das 22h, terá um show especial de Reggae Town e Dan Selassie. Os ingressos custam R$ 30,00. O evento é exclusivo para vacinados. Rua Lauro Sodré, 74 - Alter do Chão. Para mais informações: (93) 99101-5603.

No ritmo do Forró

Em Santarém, a casa de festa mais movimentada da cidade vai comemorar 13 anos de existência. No dia 8 de julho terá uma festa de comemoração com muito forró. Veja as atrações: Bandas Forró do Rei, Lana & Júnior e Forró Du Cheff. A partir das 23h na Avenida Barão do Rio Branco 1985, Jardim Santarém. Para mais informações (93) 99238-1903.

Coral Cantemos juntos

Coral Cantemos juntos Alter do Chão está com audições abertas. Para participar é preciso passar por uma audição prévia, estudar cordas e assistir aos ensaios. As apresentações vão acontecer na última semana de agosto. Os ensaios serão realizados dia de terça-feira de 16 às 19h e sábado de 9 às 11h no Barracão do Caranazal. Mais informações (93) 99230-2103

Dia da pizza

Dia da Pizza Massabor. Dia 10 de julho é o Dia Nacional da Pizza, a Massabor estará com promoção nas pizzas nos dias 8, 9, 10. No domingo terá uma programação especial na pizzaria com apresentação musical da bandinha Massabor.

Ritmo Dançante

Para finalizar a agenda com chave de ouro, a musa Priscila Castro fará uma apresentação com todo o seu ritmo dançante para ninguém ficar parado na Tequila Shots e Petiscaria. Couvert artístico R$10,00. Rua Turiano Meira 744, Alter do Chão.

Feira Gastronômica

Para os amantes de culinária, de 8 a 10 de julho será realizada a Feira Gastronômica de Santarém, na Praça Barão de Santarém das 17h às 23h. Na ocasião terá mais de 50 expositores em 18 estandes para a alegria dos turistas.