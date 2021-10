Fiéis saem às ruas de Castanhal durante a Romaria de Nossa Senhora de Nazaré

“A pandemia foi um susto, muitos desistiram de lutar, desistiram também da fé, se afastaram até de Deus e da igreja. Então, que ela nos ensine a nunca desistir de caminhar, de andar com Jesus”. Com estas palavras, o bispo de Castanhal, Dom Carlos Verzeletti, convidou os católicos do município para saírem às ruas em mais uma romaria, durante a missa que antecedeu o Círio da cidade, neste domingo.

A homilia do bispo fez referência ao tema deste ano da Romaria de Nossa Senhora de Nazaré Castanhal-Apeú, ‘Virgem de Nazaré, ensina-nos a caminhar juntos, pois sozinho não dá!’. Vários católicos participam das celebrações.

“Romaria, romeiros caminhantes, daqui a pouco uma multidão caminhando todos numa mesma direção, rumo a um mesmo destino, pedindo a mãe do caminheiro por excelência, que é Jesus, que nos ensine a caminhar. Porque às vezes nós desistimos de caminhar, nos paralisamos. O medo e tantas outras coisas nos impedem de caminhar rumo à Santidade. Que ela nos ensine, sobretudo a caminhar. Somos todos viajantes, mas é difícil sempre andar”, disse Verzeletti.

Em seguida, a imagem peregrina foi posicionada em cima de uma carro e para percorrer as principais ruas da cidade.