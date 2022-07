Fieis prestam homenagens à Nossa Senhora do Carmo em Benevides

A benção aos veículos e uma carreta marcaram o último dia da programação do Círio de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do município de Benevides, na região metropolitana de Belém. A procissão ocorreu na manhã deste domingo, 17, e durou cerca de duas horas percorrendo as principais vias do município.

De acordo com Leina Cláudia Ribeiro, que coordena a festividade ao lado do marido Antônio França, um grande público participou do evento conduzindo carros, caminhões, motos e até bicicletas. “Vimos muitas manifestações de fé ao longo de todo o trajeto. A berlinda estava atrelada a um carro guincho e recebeu várias homenagens de moradores e comerciantes. Por onde a procissão passava, as ruas ainda estavam enfeitadas a espera desse momento”, disse a coordenadora, que destaca que a chegada foi um momento especial, quando a imagem foi elevada sobre os veículos para realizar a benção.

Já à noite, a programação contará com a realização de um ofício à Nossa Senhora do Carmo, às 18h30, seguida por missa e uma benção final em frente à igreja, onde também ocorrerá uma homenagem à padroeira a luz de velas. Uma apresentação cultural, venda de comidas típicas, bingos e sorteios também marcarão o encerramento da festividade.

Para a Leina Cláudia, estar à frente da coordenação da festividade que foi retomada agora após dois anos de pandemia foi um desafio. Apesar disso, a devota afirma que está grata pelos resultados alcançados. “Nosso principal objetivo era resgatar os fiéis para a igreja, para que eles acreditem que nós temos uma mãe que intercede por nós. Tivemos também um momento para lembrar as vítimas do coronavírus, ou seja, tudo foi pensado para dar consolo para alguns e despertar esperança para outros”, diz a coordenadora do Círio.

HOMENAGENS

No sábado, o Círio das Crianças reuniu centenas de meninos, meninas e familiares que acompanharam a Imagem peregrina e prestaram várias homenagens por cerca de uma hora e meia em algumas ruas do município.

A programação do sábado começou às 7h, no convento Carmelo de Santa Teresinha, na Alameda José de Oliveira França, no Centro, com missa celebrada pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Em seguida, a procissão das crianças saiu pelas ruas, acompanhada pela Guarda Mirim, até a matriz da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na Av. Joaquim Pereira de Queiroz, também no Centro. No mesmo dia, a festividade promoveu o casamento comunitário de nove casais. A cerimônia, organizada pela Pastoral Familiar, foi celebrada pelo pároco Hélio Fronczak.

Com o lema "Caminhando juntos, com Maria, a cidade se enche de alegria", a festividade de Nossa Senhora do Carmo 2022 começou com a Imagem peregrina visitando várias comunidades de Benevides ao longo do mês de junho. A padroeira foi recebida em escolas, lojas, indústrias e também na Câmara Municipal e na Prefeitura de Benevides. A programação litúrgica começou dia 10 de julho com a tradicional procissão do Círio 2022. “A participação do público foi muito boa. Tivemos inclusive cristãos evangélicos acompanhando algumas procissões. Isso é muito bom porque mostra que podemos sempre melhorar a unidade entre todos nós”, afirmou Leina Cláudia, que continuará na coordenação do Círio para o ano de 2023.