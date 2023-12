Fiéis acompanham o Círio do Menino Deus na manhã desta segunda-feira em Marituba

Na manhã desta segunda-feira (25), dia de Natal, centenas de fiéis participam da procissão do Círio do Menino Deus, em Marituba. Em sua 68ª edição, a programação iniciou às 8h, com uma missa presidida pelo Padre Fábio José Guimarães, na Paróquia Bom Pastor.

VEJA MAIS

Além dos católicos que acompanhavam a celebração dentro da igreja, vários devotos aguardavam do lado de fora a saída da procissão. Uma delas era a aposentada Marlene Freire, de 63 anos. Ela é ciclista que e conta que pegou Covid durante a pandemia. Na época, pediu ao menino Deus para ficar curada. Desde então, ela acompanha o Círio de bicicleta.

"Já faz três anos. É um sentimento de graças, graças recebidas por mais uns anos de vida, com saúde. Minha fé [no menino Deus] é grande".

Na chegada da procissão, haverá uma missa presidida pelo Bispo Auxiliar, Dom Paulo Andreolli, na Igreja Matriz de Marituba. Ele também presidirá a missa de Natal às 19h, na Paróquia Santa Maria Mãe de Deus, na Terra Firme.