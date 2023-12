Arquidiocese de Belém realiza a 68° edição do Círio do Menino Deus em Marituba

No dia do Natal, 25 de dezembro, ocorre a 68° edição do Círio do Menino Deus. O evento tradicional, promovido pela Arquidiocese de Belém, acontece na Paróquia Menino Deus, localizada na rua Cláudio Barbosa da Silva, no município de Marituba. O santo é padroeiro da cidade e, neste ano, o evento tem como tema "Eis que vos anuncio uma grande alegria".

A festividade religiosa começou no dia 16 de dezembro e a programação segue até o dia do Círio do Menino Deus. A Santa Missa é diária e sempre às 19h, presidida por padres convidados e seguida de atividades culturais. Neste sábado (23), às 19h, será realizada a Missa da Trasladação, conduzida pelo Padre Gabriel Marruaz. Após a missa, a Trasladação é iniciada, partindo da Paróquia Menino Deus até a Paróquia Bom Pastor, localizada na Rua J, do Parque das Palmeiras, em Marituba.

O percurso inclui passagens por diversas ruas e avenidas da cidade, proporcionando uma experiência comunitária e espiritual. A saída ocorre da Paróquia Menino Deus, seguindo pela Rua Cláudio Barbosa da Silva, Rua Raimundo Barbosa Santana, Rua Antônio Bezerra Falcão, Rua do Decouville, Passagem Santa Teresa D'Avilla, Rua da Pirelli, Rua 1ª do Imperial, Avenida Principal, Avenida Central e Rua R.J. A procissão termina quando ocorre a chegada na Paróquia Bom Pastor.

As celebrações de domingo (24) seguem a programação padrão da Arquidiocese de Belém, com a realização da Vigília de Natal, no horário das 19h. O ponto alto das festividades ocorre no dia 25, Natal do Senhor. Será feita uma missa, às 8h, para a saída do 68° Círio do Menino Deus, na Paróquia Bom Pastor. O pároco Padre Fábio José Gerace Guimarães presidirá a missa, seguida da saída da procissão para a Paróquia Menino Deus.

O trajeto da procissão inclui várias vias principais: saída da Paróquia Bom Pastor na Rua J, Avenida Central, Avenida Principal, Rua 1ª do Imperial, Rua da Pirelli, Passagem Santa Teresa D'Avilla, Rua do Decouville, Rua Antônio Bezerra, Rua 21 de Abril, Avenida Fernando Guilhon, culminando na Igreja Matriz de Marituba. A chegada da procissão será marcada por uma missa presidida pelo Bispo Auxiliar, Dom Paulo Andreolli. Às 19h, ocorre o encerramento da festividade que contará com a missa conduzida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora de Atualidades)