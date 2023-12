Confira os horários das celebrações de Natal e Ano Novo nas paróquias de Belém

Arquidiocese de Belém divulgou nesta quarta-feira (20) as programações religiosas de fim de ano. As celebrações, que serão realizadas entre os dias 24 de dezembro até 1° de janeiro de 2024, já possuem horários marcados. Entre os atos litúrgicos, terá a Vigília de Natal, o Natal do Senhor, Círio do Menino Deus, e as celebrações para a Virada do Ano e do dia de Santa Maria Mãe de Deus.

Todas as 104 paróquias da capital paraense irão realizar a Missa de Vigílias de Natal (Missa do Galo) no dia 24 de dezembro. A Catedral Metropolitana, localizada no bairro da Cidade Velha, realizará a Missa do Galo às 20h, sendo presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Na Área Missionária São João Bosco, no bairro do Barreiro, a missa será realizada às 17h, por Dom Antônio de Assis, já o Dom Paulo Andreolli irá celebrar a missa na Paróquia Ascensão do Senhor, no Icui-Guajará, às 20h.

VEJA MAIS:

A celebração Natal do Senhor, que é realizada no dia 25 de dezembro, será feita ao longo do dia e cada paróquia fará missas de acordo com sua própria programação. Na Paróquia Menino Deus, do município de Marituba, será realizado o 68° Círio do Menino Deus. A missa de saída da procissão será celebrada às 8h, na Paróquia Bom Pastor, também da cidade Marituba, presidida pelo Padre Fábio José Guimarães.

Na chegada da procissão do Círio, na Igreja Matriz de Marituba, a missa será presidida pelo Bispo Auxiliar, Dom Paulo Andreolli. No mesmo dia, o Bispo também fará a missa de Natal na Paróquia Santa Maria Mãe de Deus, no bairro da Terra Firme, às 19h. Já o Dom Antônio de Assis Ribeiro presidirá, às 10h, missa de chegada do Círio do Menino Jesus, em Santa Bárbara do Pará, na Área Missionária Menino Jesus.

Ainda no dia de Natal, o Arcebispo de Belém irá celebrar, às 8h, a missa na Paróquia da Santa Madre Teresa de Calcutá, no Eduardo Angelim. Às 11h, Dom Alberto Taveira irá realizar a missa na Fazenda da Esperança, no distrito de Mosqueiro. Já às 19h, o Arcebispo preside a Missa de Encerramento da Festividade na Paróquia Menino Deus, em Marituba.

No dia 31, véspera de Ano Novo, a Santa Missa será celebrada em todas as paróquias, com Dom Alberto Taveira Corrêa presidindo, às 19h, a tradicional missa de encerramento do ano, na Catedral Metropolitana. No horário das 18h, o Dom Paulo Andreolli celebrará a missa na Paróquia São Francisco Xavier e Dom Antonio de Assis Ribeiro, às 16h, fará a celebração na Fazenda da Esperança. Todas as 104 paróquias realizam missa de encerramento do ano, presididas pelos párocos e vigários de cada igreja.

No dia 1º de janeiro de 2023, dedicado a Santa Maria Mãe de Deus, haverá missa em todas as paróquias, conforme a programação. Dom Alberto Taveira Corrêa presidirá, às 11h, na Fazenda da Esperança e às 17h, na Capela Santo Antônio (Colégio Santo Antônio).

Programação das Paróquias - Data e Horário

Catedral Metropolitana de Belém

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 20h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 19h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 20h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 20h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 8h / 10h e 18h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 20h

Dia 01- Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 8h / 10h e 18h

Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida - Pedreira

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h e 21h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 9h e 18h30

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h30

Santuário São Judas Tadeu - Condor

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 20h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 19h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças - Cruzeiro

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 19h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 7h, 19h e 23h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

Santuário Nossa Senhora do Ó - Mosqueiro

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h30

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 18h30

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 18h30

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h30

Santuário Santa Rita de Cássia - Cidade Nova V (Ananindeua)

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h30

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 19h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h30

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa - Centro (Ananindeua)

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 19h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 07h e 19h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio - Coqueiro (Belém)

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 19h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

Paróquia Santa Paula Frassinetti - Cidade Nova VI (Ananindeua)

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 18h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h

Paróquia São Geraldo Magela - Val-de-Cães

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 11h e 18 h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 18 h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h

Paróquia Jesus Bom Samaritano - Tapanã

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 20h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 7h30 e 19h30

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 20h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 7h30 e 19h30

Paróquia Nossa Senhora da Conceição- Cidade velha

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 9h e 19h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 18h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 9h e 19h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Mosqueiro

DIA 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 19h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 7h e 19h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Antônio Baena

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 8h e 19h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h30

Paróquia São José - Doca

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 20h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 19h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 7h/ 11h /17h e 19h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 7h e 19h

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência - Maracangalha

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 18h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 7h, 9h e 19h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 9h e 19h

Paróquia São Francisco de Assis- capuchinhos

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 20h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 7h30/9h30/18h e às 20h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 18h e 20h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 7h30/9h30/18h e 20h

Paróquia São Francisco de Assis-Tapanã

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 20h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 10h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 7h e 18 h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 10h

Paróquia São Francisco de Assis- Murinin

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 7h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 7h

Paróquia São Benedito - Sacramenta

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 20h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 19h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 20h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

Paróquia Divina Misericórdia - Castanheira

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 19h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 8h e 19h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

Paróquia Transfiguração do Senhor - Maguari (Ananindeua)

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 19h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 19h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h30

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

Paróquia São João Paulo II - Souza

Dia 24 - Vigília de Natal (Missa do Galo) - Missa às 18h

Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 18h

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 08h, 10h30 e 18h

Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)