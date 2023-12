Basílica Santuário divulga programação de celebrações para o Natal e Ano Novo; confira os horários

A Basílica Santuário de Nazaré e demais comunidades divulgaram a programação de celebrações para o Natal e Ano Novo. Para os católicos, a participação nas missas de final de ano é fundamental, pois ocorre a união em comunidade, como preparação para celebrar a data do nascimento de Jesus Cristo, que é um dos dias mais importantes do calendário cristão.

Confira quais são as datas e os horários na Basílica Santuário de Nazaré e demais comunidades da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro:

Serviço: Quarto domingo do advento

Data: 24/12

Local e horário das missas: Basílica Santuário de Nazaré: 6h30, 8h, 10h, 12h;

Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria: 8h30;

Comunidade Sagrado Coração de Jesus: 7h30;

Comunidade Sagrada Família: 10h;

Comunidade São Brás: 9h;

Comunidade Santa Bernadete: 8h30.

Serviço: Missa do Natal do Senhor

Data: 24/12

Local e horário das missas:

Basílica Santuário de Nazaré: 20h (também disponível no Facebook e YouTube do Santuário);

Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria: 19h30;

Comunidade Sagrado Coração de Jesus: 19h30;

Comunidade Sagrada Família: 19h30.

Serviço: Missa do Natal do Senhor

Data: 25/12

Local e horário das missas: Basílica Santuário de Nazaré: 8h, 10h e 18h (também disponível no Facebook e YouTube do Santuário).

Serviço: Sagrada Família

Data: 31/12 Local e horário das missas:

Basílica Santuário de Nazaré: 6h30, 8h, 10h e 12h.

Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria: 8h30;

Comunidade Sagrado Coração de Jesus: 7h30;

Comunidade Sagrada Família: 10h;

Comunidade Santa Bernadete: 8h30;

Comunidade São Brás: 9h.

Serviço: Ação de graças ao Ano Novo

Data: 31/12

Local e horário das missas:

Basílica Santuário de Nazaré: 20h (também disponível no Facebook e YouTube do Santuário);

Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria: 19h30;

Comunidade Sagrado Coração de Jesus: 19h30.

Serviço: Solenidade de Santa Mãe de Deus, Maria

Data: 01/01

Basílica Santuário de Nazaré: 8h, 10h e 18h (Facebook e Youtube).

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora de Atualidades)