A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Pai celestial, suplicar por bênçãos e agradecer por graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

Sendo assim, utilizar deste diálogo com Deus, mesmo que em silêncio, é super válido para pedir por um ano cheio de benções e prosperidade. Confira abaixo algumas orações para ter um bom ano novo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração para o ano novo

“Divino Pai Eterno, mais um ano está se acabando e eu só tenho a lhe agradecer por tudo que recebi de Ti.

Obrigado pela vida, pelo seu amor, pelo alimento, pela alegria, por todas as pessoas que fazem parte da minha vida, pelas noites e dias e todas as realizações que me deste esse ano.

Peço humildemente que me conceda um ano novo cheio de paz, amor, saúde, felicidade, harmonia e prosperidade!

Perdoe-me de todo mal que causei, pelas coisas ruins que falei, pelas pessoas que magoei, pelos pecados que cometi e por tudo que não tenha lhe agradado.

Acompanhai-nos a cada dia, firmai nossos passos no caminho do bem. Derramai a paz e o amor em nossos corações, para que possamos construir um mundo novo onde reine a paz, a justiça e a fraternidade!

Te peço para mim, meus parentes e amigos, a paz e a alegria, a saúde e fortaleza, a lucidez e a sabedoria.

Abra meus caminhos para que eu possa conquistar tudo que planejei e possa estar contigo em todos os momentos, pois quero que viva em meu coração e que seja o guia de meus passos. Amém!"

Oração para o primeiro dia do ano novo

“Ó, Ano Novo,

que começa hoje

para todos os cristãos,

no poder do nome de Jesus:

seja o ano da salvação!

Ó, Ano Novo,

que começa para toda a humanidade,

no poder do nome de Jesus:

seja o ano da paz!

O Senhor volte sobre nós a Sua face

e nos conceda a paz.

Amém!”

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)