Oração de dezembro para ter um fim de ano abençoado

Dezembro, o mês de fechamento de ciclos, renovação dos planos e fé iniciou. Este mês é marcado pelo nascimento de Cristo, celebrações familiares e preparação espiritual para o novo ano que está chegando. Para lhe auxiliar no momento de prece e a pedir bênçãos, a Redação Integrada de O Liberal selecionou orações. Confira:

Oração de proteção para o mês de dezembro

“Meu querido Menino Jesus,

Tu que nasceste em um ambiente tão humilde

E pregaste o amor e a fraternidade entre os homens

Faz-me ver a beleza que existe

Nas pessoas e nas pequenas coisas que me rodeiam.

Dá-me olhos para ver a parte boa que eu sei que existe

Em todas as coisas e pessoas do Universo.

Protege-me, não me deixeis cair na tentação da superficialidade e dos bens materiais

Dá-me sempre a clareza de espírito

Para que eu veja a verdade sempre que a encontrar.

Amém.”

Oração de dezembro

“Que este dia que inicia o mês de dezembro seja abençoado! Meu Deus, neste dia humildemente peço que me envolvas e lances teus raios de luz em minha direção. Cubra-me com tua proteção, reabasteça minhas energias, faz-me compreender e elevar o meu coração.

Que eu sempre saiba perdoar, lavando a alma. Que eu seja só amor. Vem Espírito superior, carrega-me em teus braços. Dai-me a força de que preciso, para continuar a missão que vim cumprir. E nunca me deixe esquecer os teus ensinamentos. Aprendiz de um tempo, ó centelha de vida.

Ensina-me sempre a respeitar todos os seres Que minha criança interior possa espalhar a alegria, o otimismo, a paz e a serenidade que sinto e sei que vem de ti. Vem espírito da brandura, traz-me a cura, lava meu interior, E que nele renasça a flor da tua energia, Para que eu possa espalhar a suavidade, o conforto de uma palavra amiga, a lealdade do existir, até quando eu deva partir.

Dá a mim e a meus amigos um bom mês de dezembro, de paz e serenidade Para que possamos estar aqui, adultos e conscientes, mas com o coração de criança. Amém.”

Oração para fortalecer a fé em dezembro

“Senhor, diante do Vosso Presépio peço-vos pela minha família. Que dentro do nosso lar habite a confiança da Vossa Mãe, Maria, o zelo do vosso Pai, José, e a inocência do Vosso rosto de criança.

Afugentai da nossa casa as dores, lágrimas e angústias causadas por tantos Herodes que lutam por matar os nossos sonhos de Paz. Concedei-nos a saúde do corpo e da alma, para que possamos cantar os Vossos Louvores em cada dia deste ano Novo que vai entrar.

Que as nossas portas estejam sempre abertas para Vós, nas visitas que nos fazeis em tantos rostos sofridos. Dai-nos a alegria da Vossa presença no nosso lar, o maior de todos os presentes possíveis.

Neste Natal Senhor, nós vos pedimos Paz entre os homens e que este seja um fim de ano cheio de alegrias e realizações. Que assim seja.

Amém.”

