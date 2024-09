Festival do Açaí deve reunir mais de 20 mil pessoas no Vale do Acará

O XI Festival do Açaí, no Vale do Acará, será realizado no próximo final de semana, 14 e 15 de setembro. O evento espera pela participação de mais de 20 mil pessoas. O festival será na Praça da Bíblia, onde serão montadas as barracas com temática e ocorrerão vendas de produtos e artesanatos, exposições, comidas, tudo feito com açaí.

A programação conta com showsda banda de percussão Homens da Fornalha (Marajó), Louvores ao Rei, PR e cantor Samuel Mariano ( atração nacional), além de bandas locais. Haverá ainda, dentro da programação, a formatura dos novos teólogos.

Segundo os organizadores, cerca de 40 mil produtores vivem da cultura do açaí no município do Acará, um dos maiores próximos à capital paraense. O festival faz parte de um projeto de empreendedorismo e incentivo à plantação de açaí no município de Acará, com o objetivo de incentivar os agricultores da região para a utilização correta da terra, ensinar as técnicas de manejo e plantação, escolhas das melhores sementes do açaí para o plantio, dentre outros.