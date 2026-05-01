Ferramenta de áudio nas notícias reforça inclusão em OLiberal.com

O portal OLiberal.com lançou uma nova ferramenta que converte textos em áudio. A iniciativa permite que o público escute as matérias diretamente no portal, ampliando o acesso à informação e alcançando novos perfis de audiência. Essa transformação acompanha a mudança no consumo de conteúdo.

A funcionalidade chega em um momento em que o comportamento do leitor se torna cada vez mais dinâmico. Em abril de 2026, o grupo incluiu a opção no portal. Assim, todas as matérias publicadas poderão ser escutadas em formato de áudio.

A diretora executiva do digital do Grupo Liberal, Heloá Canali, destaca que a adoção do áudio representa um movimento natural de evolução. A incorporação da versão em áudio amplia a oferta de formatos e permite acesso mais flexível.

Consumo de conteúdo em áudio

Heloá Canali explica que a novidade alinha O Liberal às principais tendências do jornalismo digital. A ferramenta fortalece a estratégia de diversificação de consumo de informação. A mudança também acompanha o consumo simultâneo de conteúdo.

Ouvir notícias enquanto dirige, trabalha ou realiza tarefas domésticas faz parte da rotina de muitos brasileiros. Com a possibilidade de ouvir as matérias, o portal acompanha o usuário em diferentes momentos do dia. Isso tende a aumentar o engajamento e criar uma relação contínua com o leitor.

Acessibilidade e tecnologia

Além de ampliar a audiência, a ferramenta representa um avanço em acessibilidade digital. A tecnologia foi implementada em parceria com a Audima, empresa especializada em soluções de áudio com inteligência artificial. O CEO da companhia, Luiz Pedroza, explica que o sistema transforma textos em narração com qualidade próxima à voz humana. Essa característica torna a experiência mais natural para o usuário.

Pedroza destaca que a tecnologia permite que qualquer conteúdo digital possa ser ouvido de forma simples. A leitura deixa de ser a única porta de entrada, e o usuário escolhe como quer acessar a informação.

Ele ressalta que o áudio não apenas amplia o acesso, mas também cria novas formas de engajamento. Oferecer essa opção inclui mais pessoas e acompanha a forma atual de consumo de conteúdo.

Inclusão e autonomia

O impacto da ferramenta é evidente na inclusão. Para pessoas com deficiência visual, o acesso à informação era um desafio. Agora, a tecnologia permite autonomia e independência no consumo. Flávia Martins Bertotti, consultora de acessibilidade digital da Audima, reforça esse ponto.

"No passado, pessoas com deficiência visual não tinham como acessar a informação de maneira autônoma. Hoje, a notícia em áudio devolve o direito de saber o que acontece no mundo”, afirma.

A especialista aponta que os benefícios vão além desse público. “Para pessoas não alfabetizadas, o áudio quebra a barreira da exclusão. Para usuários com dislexia, ferramentas que adaptam a leitura facilitam a compreensão”, pontua Flávia.

Flávia chama atenção para a importância de pensar a acessibilidade desde a base dos projetos digitais. Ela afirma que a acessibilidade não é um acessório, mas algo que deve estar no DNA do produto.

Visão estratégica do Grupo Liberal

Segundo Flávia, ainda há desafios relacionados à percepção de que investir em acessibilidade é um custo adicional. “Na verdade, é um acelerador de alcance. Um portal que investe nisso garante experiência de qualidade para diferentes perfis de usuários”, diz.

Para o conglomerado de comunicação, a implementação do áudio reforça essa visão estratégica. A iniciativa dialoga com públicos habituados a podcasts e atende pessoas com deficiência visual, idosos e usuários com dificuldades de leitura.

“Não se trata apenas de inovação, mas de garantir que o conteúdo chegue a mais pessoas, de forma acessível e integrada à rotina”, conclui Heloá Canali.

Flávia resume que a acessibilidade digital beneficia toda a sociedade. “Todos nós, em algum momento da vida, vamos precisar desses recursos. Ao priorizar a autonomia do usuário, o jornalismo cumpre sua missão máxima”, finaliza.