Feriado do Dia do Trabalhador altera funcionamento de lojas da Águas do Pará; veja os horários

Na sexta-feira (1), Dia do Trabalhador, as lojas de atendimento da Águas do Pará terão o funcionamento alterado. As lojas Presidente Vargas, em Belém; Santa Izabel; e Castanhal, além dos postos de atendimento da Estação Cidadania Ananindeua e da Sedeter Marituba, estarão fechadas no dia 1º.

VEJA MAIS

Já no sábado (2), apenas a loja Presidente Vargas, em Belém, funcionará normalmente, das 8h às 12h.

A concessionária reforça que os canais digitais de atendimento seguem disponíveis 24 horas por dia, por meio do aplicativo Águas App, do site oficial e pelo telefone e WhatsApp 0800 091 0091.