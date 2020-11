Feriado de Finados não teve mortes nas rodovias estaduais, diz Detran

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou, nesta quarta-feira (4), que pelo segundo ano consecutivo, o feriado de Finados não registrou acidentes fatais nas rodovias fiscalizadas pelo órgão. Durante os seis dias da Operação Finados, de 29 de outubro a 3 de novembro, o órgão registrou 18 acidentes nos primeiros quilômetros da BR-316, entre os municípios de Belém e Benevides. "Em 2019, foram apenas 8, o que evidencia a pressa do motorista em se deslocar para o interior do Estado", registrou o Departamento.

Este ano, a operação teve como foco coibir as infrações de trânsito, intensificando a fiscalização e, principalmente, o trabalho de prevenção a acidentes. Cerca de 40 condutores foram autuados por alcoolemia e 10 pessoas foram presas por dirigir sob influência de álcool, oito delas no município de Salinópolis.

Infrações

Ao todo, 1.079 condutores foram autuados e as infrações mais recorrentes foram: ultrapassar em local proibido, transitar em veículo com farol apagado e conduzir motocicleta sem capacete. “De acordo com o balanço houve um maior número de autuações e de veículos com excesso de velocidade. Por outro lado, assim como em 2019, não tivemos vítimas, resultado da presença da fiscalização nas rodovias”, avalia o coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa.

Para garantir a segurança nas estradas do Estado, cerca de 20 municípios receberam as ações de fiscalização com 219 agentes de fiscalização atuando nas principais rodovias e em pontos de acesso a balneários, onde há maior movimentação de pessoas e veículos. Contudo, como resultado da intensificação da fiscalização e do trabalho de prevenção a acidentes, este ano 481 condutores foram autuados por excesso de velocidade.