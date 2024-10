Feira Virtual de empregos e estágios oferta mais de 2 mil vagas no Pará

Durante três dias, participantes da feira de estágios e empregos da Wyden terão acesso a um ambiente virtual com diversos espaços e setores. Além das vagas, a programação inclui orientações de carreira, workshops, oficinas práticas e um espaço voltado para o empreendedorismo. Haverá, ainda, interação direta com profissionais de recursos humanos das empresas participantes, permitindo que os inscritos conheçam a cultura corporativa e os desafios futuros.

Destinada a estudantes, ex-alunos e profissionais em busca de recolocação no mercado de trabalho, a feira oferece oportunidades presenciais e remotas e dá atenção especial à inclusão, com uma área dedicada a pessoas com deficiência (PCD) e neurodivergentes, que contará com palestras e vagas afirmativas.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do link: https://bit.ly/feiravirtualdawyden.

O evento é alinhado às necessidades atuais do mercado de trabalho e às tendências apontadas pela 4ª Pesquisa de Empregabilidade do Instituto Semesp, lançada em setembro de 2024. O estudo revela que a taxa de empregabilidade entre graduados permanece em torno de 88%, com destaque para cursos como Medicina (92%), Farmácia (80%), Odontologia (78%) e Ciência da Computação (76%). Apesar dos altos índices de inserção, os jovens apontam a necessidade de maior desenvolvimento de habilidades como visão de negócios, empreendedorismo e liderança durante a graduação, o que pode ser fundamental para aumentar a empregabilidade.

“Tudo isso demonstra o quanto iniciativas como a Feira Virtual da Wyden são relevantes, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados e conectados às demandas do mercado. Esse evento é um reflexo das iniciativas que temos desenvolvido ao longo dos anos para nossos alunos e é de suma importância no ensino superior para criar um ambiente de suporte contínuo e que prepara os alunos para a transição ao mercado de trabalho”, ressalta a coordenadora nacional da área de Carreiras da Wyden, Débora Freitas.

Serviço:

- Data: 22 a 24 de outubro

- Local: Online

- Inscrições: https://bit.ly/feiravirtualdawyden