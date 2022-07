'Feira de Saúde' leva atendimento médico gratuito para ribeirinhos de Barcarena

Ribeirinhos do município de Barcarena, nordeste paraense, recebem neste domingo (17) a “Feira da Saúde”, com atendimento médico gratuito e orientações farmacêuticas, numa realização do Hospital Adventista, em parceria com o projeto Missão Calebe e Luzeiro Urbana. Será das 9h às 12h, na rua do Comércio, nas proximidades da passagem Beira Rio, no Trapiche Arapari.

O serviço contará com consultas médicas, atendimentos odontológicos, além de encaminhamento para exames de imagem e laboratoriais, dentre outros procedimentos. Além disso, os participantes receberão orientações de saúde preventiva sobre os 8 remédios da natureza. A expectativa é atender 250 pessoas durante toda a ação.

Daniel Almeida, capelão do Hospital de Barcarena e organizador da Feira de Saúde, comentou sobre a escolha do público-alvo. “A importância é servirmos também a população da região, que, muitas vezes, não tem acesso a um atendimento básico de saúde. Nossa missão como Rede Adventista de Saúde é promover a todos, sem distinção, uma saúde integral, que compõe a saúde física, mental, social e espiritual”, finalizou.

O objetivo da ação social é levar saúde básica às pessoas, que, em alguns casos, nunca conseguiram fazer uma consulta médica. Estudos realizados pela Universidade Federal do Amazonas, mostram que 54,9% dos ribeirinhos utilizam pequenas embarcações de madeira para acessar os serviços de saúde, navegando em média 60 km, em um tempo médio de viagem de 4,2 horas.

Outra realidade do local evidencia que um em cada quatro ribeirinhos afirmam tentar agendar uma consulta médica sem êxito, tendo como principais motivos a falta de fichas para agendamento, a falta de profissionais para atendimento e a demora no atendimento para a marcação de consultas no serviço público de saúde.

Serviço

Feira de Saúde

Data: 17/07 (domingo)

Horário: das 9h às 12h

Endereço: rua do comércio, passagem Beira Rio - Trapiche (Arapari) - Barcarena

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)